하트시그널5, 출연자 사생활 의혹…“사실관계 확인 후 조치 검토”

‘하트시그널5’가 출연자를 둘러싼 사생활 관련 의혹에 휩싸인 가운데 제작진이 사실 확인에 나섰다.

채널A 하트시그널5 측은 지난 9일 공식 채널을 통해 “현재 일부 출연자와 관련해 제기된 의혹에 대해 사실 관계를 확인하고 있다”고 밝혔다.

제작진은 “현재 사안을 무겁게 받아들이고 있다”며 “사실 여부와 관계없이 해당 출연진의 방송 방향에 대해서는 신중하게 검토할 예정”이라고 전했다.

앞서 최근 온라인 커뮤니티에는 하트시그널5 출연자 A씨와 관련한 폭로글이 게재됐다. 작성자는 A씨가 가정을 둔 상대와 부적절한 관계를 맺었으며, 이로 인해 상간자 손해배상 소송의 피고가 됐다고 주장했다.

해당 글에는 A씨가 “가정을 파탄에 이르게 한 부정행위 당사자”라는 주장과 함께 관련 증거를 확인한 뒤에도 사과하지 않았다는 내용이 담겼다. 또한 작성자는 A씨가 자신의 과거 사실이 알려지는 것을 막기 위해 피해자를 상대로 법적 대응을 언급하는 등 2차 피해를 가했다고 주장했다.

특히 작성자는 A씨가 하트시그널5 지원 당시부터 촬영 기간까지 해당 관계를 이어갔다고 주장해 논란이 커지고 있다.

다만 현재까지 제기된 내용은 온라인 커뮤니티를 통해 공개된 주장으로, 사실 여부는 확인되지 않은 상태다. 제작진은 관련 내용을 확인한 뒤 향후 방송 방향을 결정할 것으로 보인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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