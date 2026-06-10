“간절한 마음으로 한 경기씩 출전하니…” 키움 투수 원종현 통산 600경기 출장 기념 시상

사진=키움 히어로즈 제공

간절하게 내딛은 한 걸음, 한 걸음이 모여 지금의 원종현(키움)이 됐다.

프로야구 키움은 9일 오후 6시 30분 서울 고척스카이돔에서 열리는 NC다이노스와의 경기에 앞서 투수 원종현의 통산 600경기 출장 기념 시상식을 실시했다.

원종현은 지난달 13일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화이글스와의 홈경기에서 8회 초에 등판하며 KBO리그 역대 32번째 개인 통산 600경기 출장 기록을 달성했다. 시상식에서 위재민 키움 대표이사가 기념 액자와 꽃다발을 전달했다. 오석환 KBO 경기운영위원도 기념 트로피와 꽃다발을 수여했다.

우여곡절이 많았다. 원종현은 2006년 신인드래프트에서 LG에 2차 2라운드 전체 11순위로 지명 받았다. 이후 2014년 NC에서 1군 데뷔전을 치른 뒤 꾸준히 마운드에 오르며 리그를 대표하는 불펜투수로 활약해왔다. 병마로 인해 잠시 그라운드를 떠나는 시련을 겪기도 했지만, 불굴의 의지와 철저한 자기관리로 다시 마운드에 복귀했다. 지난 2022년 11월 FA 계약을 통해 키움 유니폼을 입은 원종현은 팀의 불펜 투수로 활약을 이어왔고, 지난달 600경기 출장이라는 값진 기록을 달성했다.

미소를 지었다. 원종현은 "간절한 마음으로 한 경기, 한 경기씩 출전하다보니 의미 있는 기록을 달성할 수 있었다. 그동안 경기에 출전하기 위해 절실하게 준비를 해왔다. 앞으로도 같은 마음가짐으로 700경기, 800경기에 출장할 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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