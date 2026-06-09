아모띠, 붕어빵 2세 전격 공개…갓난아기 안고 초보 아빠 설렘

아모띠가 2세 출생 소식을 전했다. 출처=아모띠 SNS

넷플릭스 예능 ‘피지컬: 100 시즌2-언더그라운드’의 최종 우승자인 크리에이터 아모띠(본명 김재홍)가 아빠가 됐다.

지난 8일 아모띠는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 별다른 문구 없이 사진들을 게재하며 소식을 전했다. 공개된 사진 속 아모띠는 품에 안긴 갓난아기를 사랑스러운 눈빛으로 바라보며 초보 아빠의 설렘을 드러내고 있다. 아빠를 쏙 빼닮은 이목구비의 2세 모습이 눈길을 끈다.

동료 연예인들과 운동계 지인들의 축하 행렬도 이어졌다. 배우 이시언은 감탄의 댓글을 남겼고, 스포츠 크리에이터 심으뜸은 “너무 작고 귀엽고 소중하다”며 축복했다. 특히 격투기 선수 겸 방송인 김동현은 “아기가 너무 예쁘다. 오늘 운동할 때 에너지가 넘치더니 역시 아빠의 힘”이라며 진심 어린 축하를 건넸다.

한편 보디빌더 겸 피트니스 크리에이터로 활동 중인 아모띠는 지난 2024년 ‘피지컬: 100 시즌2’에서 압도적인 피지컬로 최종 우승을 차지하며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 같은 해 8월 비연예인 여성과 백년가약을 맺었으며, 결혼 2년 만에 부모가 되는 기쁨을 안았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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