서인영, 예비신랑 루머 종결…‘돌돌싱’ 우려에 “이 사람 아니면 결혼 안 했다”

서인영이 공식적으로 결혼과 결혼 상대에 대해 밝혔다. 출처=유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 영상 캡처

가수 서인영이 올 연말 결혼식을 올린다고 공식 발표하며, 예비신랑을 둘러싼 오해에 대해 직접 해명했다.

9일 서인영은 개인 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 업로드된 영상을 통해 최근 불거진 결혼설을 인정했다. 영상에서 서인영은 “가정생활과 일 모두 열심히 하고 싶었던 꿈을 이제 실현하게 됐다”며 소회를 밝혔다. 구체적인 결혼 시기에 대해서는 “원래 더 빨리 진행하려 했으나 유튜브를 시작하면서 미뤄졌다. 올해 말로 정했다”고 설명했다.

일부 누리꾼들의 우려 섞인 시선에 대해서도 정면으로 심경을 전했다. 서인영은 “나는 사랑을 갈구하는 사람이라 결혼을 안 할 수는 없었다”면서도 “(지금의) 남자친구가 아니었다면 결혼 생각은 하지 않았을 것”이라며 깊은 신뢰를 드러냈다.

이어 예비신랑을 둘러싼 루머와 신상에 대해서도 명확히 선을 그었다. 온라인상에 퍼진 ‘재혼설’과 ‘사업가설’에 대해 서인영은 “(남자친구는) 초혼이 맞다”고 확인하는 한편 “사업가가 아니라 열심히 일하는 일 중독 직장인”이라고 바로잡았다.

결혼을 결심하게 된 결정적인 계기로는 예비신랑의 ‘책임감’을 꼽았다. 서인영은 과거 우울증 등으로 힘든 시기를 보낼 때 소개팅으로 만났다고 회상하며 “나를 책임질 수 있느냐는 질문에 확신을 주었고, 내 자산 등에 대해서도 전혀 묻지 않았다. 나의 과거 활동에 대해서도 존중(리스펙)해 준다”고 덧붙였다.

이 같은 소식이 전해지자 누리꾼들은 “표정이 편안해 보이는 것을 보니 안정감을 느끼고 있는 것 같다”, “과거는 뒤로하고 그저 행복하기만 바란다” 등 응원의 목소리를 보내고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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