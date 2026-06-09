“나 주식 계좌도 없는데…” 최정윤, 사칭 계정에 분통 “그러는 거 아냐”

배우 최정윤. 출처=최정윤 SNS

배우 최정윤이 자신을 사칭한 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 대해 팬들의 주의를 당부했다.

9일 최정윤은 자신의 SNS를 통해 “누군가 저를 사칭해서 주식 투자 다이렉트 메시지(DM)를 보내시는 듯하다”며 사칭 피해 사실을 알렸다.

이어 그는 “저는 주식 계좌도 없는 사람”이라고 황당함을 표하며 “모두 조심해달라”고 강조했다.

이와 함께 공개된 사진에는 최정윤의 공식 프로필 사진과 유사한 계정명을 도용한 사칭 계정의 화면이 담겼다. 이에 대해 최정윤은 “이런 글 올리는 분, 그러지 마시라. 그러는 거 아니다”라고 일침을 가하며, ‘사칭’, ‘경고’, ‘혼난다’ 등의 해시태그를 덧붙여 불쾌한 심경을 가감 없이 드러냈다.

한편 최정윤은 지난 2011년 결혼 후 슬하에 딸 한 명을 두었으나 2022년 이혼했다. 이후 올해 2월 5세 연하의 회사원과 재혼해 새로운 가정을 꾸렸다는 소식을 전한 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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