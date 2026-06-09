월드컵 틈 노린 ‘불법도박사이트’ 막는다… 사감위, 집중 신고기간 운영

사진=사행산업통합감독위원회 제공

2026 북중미 월드컵을 앞두고 불법 온라인 도박 사이트에 대한 집중 신고 기간이 운영된다.

국무총리 소속 사행산업통합감독위원회는 8일부터 다음 달 31일까지 약 두 달간 ‘불법도박사이트 집중 신고 기간’을 운영한다고 밝혔다. 오는 12일 개막하는 월드컵을 계기로 스포츠 경기를 악용한 불법 도박이 늘어날 수 있다는 판단에서다.

월드컵은 전 세계 팬들이 함께 즐기는 스포츠 축제지만, 동시에 불법 도박 사이트가 이용자를 끌어들이는 시기이기도 하다. 특히 청소년을 포함한 일반 국민이 온라인 불법 도박에 노출될 가능성이 커지는 만큼, 사감위는 신고 활성화와 신속한 사이트 차단을 통해 피해 확산을 막겠다는 방침이다.

신고 대상은 내국인을 대상으로 운영되는 모든 불법 도박 사이트다. 국민 누구나 불법사행산업감시신고센터 홈페이지 또는 신고전화(1855-0112)를 통해 신고할 수 있다. 접수된 신고는 경찰청, 방송미디어통신심의위원회와의 공조를 거쳐 사이트 차단 및 필요 시 단속·수사로 이어진다.

포상금 제도도 함께 운영된다. 신고한 사이트가 방송미디어통신심의위원회에서 차단 조치될 경우 신고 1건당 1만원이 지급된다. 포상금을 받기 위해서는 사이트 접속에 필요한 아이디와 비밀번호, 나아가 베팅·입금·환전 등 사행행위가 이뤄지는 과정을 확인할 수 있는 화면 캡처 자료를 제출해야 한다.

사이트 운영에 사용되는 계좌정보까지 함께 제공하면 포상금은 1건당 5만원으로 늘어난다. 포상금은 1인당 월 최대 60만원까지 지급된다. 8월 말까지 차단 조치가 완료된 신고 건은 심사를 거쳐 9월 말부터 10월 초 사이 일괄 지급될 예정이다. 8월 이후 차단되는 건도 연내 지급을 목표로 절차가 진행된다.

사행산업사업자들도 집중 신고 기간 운영을 알리고, 월드컵 기간 불법 도박 사이트 모니터링을 강화할 계획이다. 사감위는 관계기관 및 사업자와 공동 대응 체계를 유지해 불법 도박 사이트를 신속하게 찾아내고 차단하겠다는 입장이다.

최병환 사감위 위원장은 “월드컵은 불법도박의 수단이 아닌, 전 국민이 함께 즐기는 건강한 스포츠 축제가 되어야 한다”며 “국민의 적극적인 관심과 신고가 불법도박 확산을 막는 가장 효과적인 방법인 만큼 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]