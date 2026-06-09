그래비티, 카이스트 기술 담은 폴리페놀 코팅 활용 PDRN 샴푸 선봬

신제품에 적용된 기술과 신원료를 소개하고 있는 폴리페놀팩토리 이해신 대표(카이스트 화학과 석좌교수). 사진=폴리페놀팩토리

물에 잘 씻기는 PDRN 단점을 카이스트 기술로 코팅한 리커버리 샴푸가 출시됐다.

폴리페놀팩토리㈜(대표이사 이해신, KAIST 교원창업기업)가 8일 ‘그래비티 PDRN 헤어 리커버리 샴푸’ (grabity PDRN Hair Recovery Shampoo)를 출시했다고 9일 밝혔다.

업체에 따르면 과학자들이 만든 PDRN샴푸 답게 이번 신제품에는 시장의 주목을 받고 있는 PDRN 원료를 해양미세조류에서 자체적으로 추출함과 동시에 물에 잘 씻기는 PDRN의 단점을 자사 폴리페놀 코팅 기술을 활용한 것이 특징이다. 특히 신제품에 사용된 기술 일부는 올해 초 ‘CES2026’에서 ‘헤어롱제비티’ 대표 사례로 꼽히며 화제가 되기도 하였다.

8일 회사는 제품 출시와 동시에 신원료와 기술 설명회를 진행했다. PDRN은 재생력이 뛰어나 화장품,의약품 원료로 각광 받으며 시장규모가 해마다 성장하고 있다. 25년 글로벌 시장조사기관 QYReseach에 따르면 PDRN원료 시장만 24년 1008억 규모에서 매년 성장해 2030년 1조원을 넘길 것으로 전망되고 있으며 제품을 포함한 전체 시장규모는 더 커질 전망이다.

그래비티 PDRN 리커버리 샴푸. 사진=폴리페놀팩토리

그래비티는 대량 배양에 용이한 해양 미세조류를 활용해 KAIST 기술 기반으로 추출에 성공한 ‘해양 미세조류 유래 PDRN’ 신원료와 이를 모발속에 안정적으로 머물 수 있게 하는 ‘코아세르베이트 전달 기술’을 적용하였다고 설명했다. 이 기술이 적용된 ‘Coacervate Adhesive PDRN complex’ 을 100,000ppm 고함량으로 담아 세정 후에도 성분의 잔류 가능성을 높이도록 설계를 반영한 것이 특징이다.

‘코아세르베이트’는 ‘수용액이지만 물과 섞이지 않는 수용액’이란 뜻으로 이번에 개발에 성공한 기술은 수용성 성분인 PDRN이 물에 잘 씻겨 내려가는 환경에서 모발과 두피 표면에 보다 안정적으로 머물 수 있도록 돕는 접착성 전달 플랫폼 기술로 접착 능력이 뛰어난 폴리페놀의 표면 결합 특성을 활용해 개발됐다. 또한 이번 신제품은 모발 노화가 본격적으로 체감되기 시작하는 40대 이상 소비자를 주요 타겟으로 한다는 것이 업체 측 설명이다.

그래비티 관계자는 “국내에서 PDRN 원료를 직접 생산하는 브랜드는 많지 않았다. 라쥬란 연어유래 PDRN으로 유명한 파마리서치가 유일했으며 대부분의 업체는 수입에 의존했다”며 “이번 폴리페놀팩토리의 ‘해양 미세조류 유래 PDRN 신원료’ 개발에 따라 원료 자체를 직접 생산하는 곳은 2곳이 됐다”고 전했다.

신제품에는 이와 함께 기존 KAIST 특허 성분인 LiftMax308™이 모발의 즉각적인 볼륨감을 돕고 LiftMax615™가 노화로 푸석하고 윤기없이 거친 모발을 부드럽게 개선하도록 설계됐다. 실제로 그래비티 PDRN 헤어 리커버리 샴푸 출시에 앞서 진행한 공인임상 시험검사기관 더케이피부과학연구소(2025.12.22~2026.01.06) 및 선진임상연구센터(2026.04.30~2026.05.07)인체 적용 시험 결과, 2주 사용 후 세정 시 모발 탈락 수 73.66% 감소가 확인됐다고 업체 측은 전했다.

1회 사용 후에는 모발 뿌리 볼륨 43.02% 개선, 24시간 볼륨 지속률 95.89%, 두피 진정 지표 68.04% 개선, 모발 윤기 61.62% 개선이 확인됐다. 안전성 측면에서는 독일 Dermatest Excellent 인증으로 저자극성을 검증했으며 프랑스 EVE VEGAN 인증과 또한 제조사를 통한 유해 성분 테스트에서 납·비소·니켈·수은·카드뮴 등 주요 중금속 성분 불검출을 확인했으며 국가 공인 시험 연구기관인 KOTITI 시험연구원의 불검출 테스트도 진행하고 있다.

폴리페놀팩토리 최성식 CFO(전무)는 "동물 유래 원료를 사용한 기존 PDRN 제품에 대해 글로벌 클린뷰티 채널을 중심으로 원료 기준과 검증 요구가 높아지고 있다"며 "그래비티(grabity) 제품군을 프리미엄 클린뷰티 채널 중심으로 국내외 유통망을 단계적으로 확대해 올해 400억 원 수준의 매출을 목표하고 있다"고 전했다.

‘그래비티 PDRN 헤어 리커버리 샴푸’는 6월 8일부터 네이버 스마트스토어, 쿠팡 등에서 공식 판매를 시작했다.

한편 그래비티 샴푸를 만드는 폴리페놀팩토리는 KAIST 이해신 석좌교수와 젊은 과학자들이 중심이 되 24년에 설립됐으며 올리브영, 이마트, 일본 라쿠텐, 미국 아마존 등 국내외 온·오프라인 채널에서 2년 만에 300만병이 팔린 바 있다. 최근에는 프랑스 쁘렝땅 백화점에 입점하며 글로벌 K-헤어케어 브랜드로서의 접점을 넓히고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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