SK매직, 변우석과 함께 한 신제품 얼음정수기 화보 공개

사진=SK매직

SK매직 얼음정수기 모델 변우석이 신제품 ‘MEGA ICE 얼음정수기 mini’와 함께한 신규 화보를 공개했다고 9일 밝혔다.

이번 화보는 제품의 슬림한 디자인과 시원한 이미지를 강조하는 콘셉트로 진행됐다. 변우석은 다양한 스타일링을 통해 여름 시즌에 어울리는 청량한 분위기를 연출하며 제품의 특성을 자연스럽게 표현했다.

화보 속 변우석은 주방 공간을 배경으로 제품과 함께 편안한 모습을 선보였다. 특히 제품 위에 손을 올린 장면을 통해 공간 활용도를 높인 슬림한 디자인을 직관적으로 보여줬다.

또 다른 컷에서는 얼음이 담긴 글라스와 함께 차분한 무드를 연출했다. 블루 톤의 스타일링과 조명을 활용해 얼음정수기의 시원한 이미지를 강조했으며, 제품이 추구하는 여름 라이프스타일을 감각적으로 담아냈다.

사진=SK매직

함께 공개된 메이킹 영상에는 촬영 현장의 자연스러운 모습도 담겼다. 밝은 미소와 다양한 포즈를 선보이는 모습이 공개되며 화보와는 또 다른 매력을 전했다.

변우석은 “제품을 직접 접해보니 크기에 대한 부담이 적고 사용하기 편리하다는 점이 인상적이었다”며 “올여름 많은 분들이 시원하게 보내시길 바란다”고 말했다.

한편 ‘MEGA ICE 얼음정수기 mini’는 SK매직의 얼음정수기 브랜드 ‘MEGA ICE’ 시리즈의 후속 제품으로 공간 활용성을 높인 슬림 디자인과 얼음 생산 기능을 갖춘 것이 특징이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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