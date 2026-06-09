수영·정경호, 열애 14년 만에 결별 “좋은 동료로 남기로”(공식)

배우 최수영(왼쪽)과 정경호. 뉴시스 제공

‘연예계 대표 장수 커플’ 가수 겸 배우 최수영과 배우 정경호가 결별했다.

최수영 소속사 사람엔터테인먼트 관계자는 9일 “수영과 정경호가 결별한 것은 사실”이라며 “좋은 동료로 남기로 했다”고 짧은 입장을 밝혔다. 둘의 결별을 최초 보도한 마이데일리는 결별 사유에 관해 최근 바빠진 스케줄로 서로 소원해졌고 자연스럽게 헤어지게 됐다고 보도했다.

대학교 동문인 두 사람은 교회에서 만나 2012년 연인으로 발전했다. 지난 14년간 연예계 대표 장수 커플로 알려져 왔으나, 관계를 매듭짓게 됐다. 그간 각종 콘텐츠와 인터뷰 등을 통해 서로에 대해 스스럼없이 언급해온 바 있다.

최수영은 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔해 배우 활동에 전념하고 있다. 드라마 '내 생애 봄날', '38 사기동대', '런 온', '남남' 등에 출연했으며 올 초 종영한 드라마 ‘아이돌아이’에서 변호사 맹세나 역을 맡았다. 내년 차기작인 KBS2 새 주말극 '학교 다녀왔습니다'를 통해 안방극장에 복귀한다.

정경호는 2003년 KBS 20기 공채 탤런트로 데뷔해 드라마 '미안하다 사랑한다' '개와 늑대의 시간' '그대 웃어요' 등에 출연했다. 올 초 종영한 드라마 ‘프로보노’를 마친 정경호의 차기작은 드라마 '혹하는 로맨스'다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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