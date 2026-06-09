“3년 난임이었는데…” 유튜버 ‘명예영국인’, 결혼 4년 만에 기적 같은 임신 소식

명예영국인이 임신 소식을 전하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘명예영국인 world’ 영상 캡처

유튜버 명예영국인이 결혼 4년 만에 임신 소식을 전했다.

지난 8일 명예영국인은 자신의 유튜브 채널 ‘명예영국인 world’에 영상을 게재하고 초음파 사진을 대중에게 공개했다.

그는 영상에서 “이런 영상을 어떻게 촬영해야 할지 고민이 많았지만, 더 이상 숨길 수 없어 카메라를 켰다”며 “좋은 소식인 만큼 구독자분들께 제대로 말씀드리고 싶었다”고 소회를 밝혔다. 이어 초음파 사진을 화면에 보여주며 기쁜 마음을 감추지 못했다.

아이의 잉태 시점에 대해서는 구체적인 일화를 전하기도 했다. 명예영국인은 “최근 한국에서 3개월 정도 머문 후 영국에 입국했는데, 입국한 그날 바로 아이가 생긴 것 같다”고 설명했다.

특히 이번 임신은 장기간의 난임을 극복한 결과라는 점에서 눈길을 끈다. 그는 “올해로 결혼 4년 차인데 지난 3년간 난임으로 마음고생이 있었다”면서 “갑작스럽게 유튜브 활동을 시작하며 바빠진 와중에 우리 부부에게 기적처럼 아이가 찾아왔다”고 전했다.

한편 영상에 남편이 동행하지 않은 이유에 대해서는 불필요한 오해를 사전 차단했다. 명예영국인은 “남편과의 불화설을 우려하시는 분들이 계실지 모르겠으나, 남편은 현재 영국에 체류 중이며 저는 업무 차 먼저 한국에 입국한 상황”이라고 덧붙였다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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