경륜 특선급 세대교체 바람…11명 포진 28기 ‘최다’

경륜 최상위 무대인 특선급에서 세대교체 바람이 거세게 불고 있다.



9일 국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부에 따르면 현재 특선급 선수 82명 가운데 61명이 20기 이후 출신인 것으로 나타났다.

광명스피돔에서 경륜 특선급 선수들이 경합을 벌이고 있다. 국민체육진흥공단 제공

가장 눈에 띄는 기수는 단연 28기다. 현재 특선급에만 11명이 포진해 있다. 이는 전체 기수 가운데 가장 많은 숫자다. 경륜훈련원 28기 수석 손제용과 차석 석혜윤(이상 S1, 수성)이 특선급 핵심 전력으로 성장한 가운데, 박건이(S2, 창원상남), 원준오(S1, 동서울), 김준철(S2, 청주) 등도 28기 전성시대를 이끌고 있다.

손제용

석혜윤

27기 역시 8명의 특선급 선수를 배출하며 존재감을 과시하고 있다. 27기 수석 손경수(S2, 수성)는 과거의 기량 회복을 위해 구슬땀을 흘리고 있고, 김우겸(S1, 김포)과 김옥철(S1, 수성)은 슈퍼특선급 경쟁력을 보여주며 꾸준한 활약 중이다.



젊은 기수들의 약진이 두드러지고 있지만, 기존 강자들의 저력도 만만치 않다. 경륜 최다승 기록 보유자 정종진(20기, SS, 김포)을 중심으로 한 20기는 현재 8명이 특선급에서 활약 중이다. 오랜 경험과 검증된 경기 운영 능력을 바탕으로 여전히 최상위권 경쟁을 이어가고 있다.



베테랑들의 투혼은 여전히 빛난다. 현재 특선급 최고참은 김영섭(8기, S2, 서울 개인)이다. 철저한 자기관리로 나이를 뛰어넘는 경쟁력을 유지하며 후배들의 본보기가 되고 있다. 문희덕(13기, S2, 김포), 박병하(13기, S3, 창원상남) 역시 40대 중반의 나이에도 노련함과 꾸준함으로 특선급 무대를 지키고 있다.



임채빈(SS, 수성)이 이끄는 25기와 성낙송(S1, 창원상남), 정하늘(S1, 동서울), 황인혁(대전 개인)이 버티고 있는 21기, 그리고 정해민(S1, 수성), 양승원(SS, 청주)이 포함된 22기 역시 각각 6명씩 특선급에 이름을 올리며 세력 확장에 나서고 있다.



올해 입문한 30기는 아직 특선급 선수가 없다. 다만 30기 수석 윤명호(A1, 진주)와 박제원(A1, 충남 개인)이 하반기 등급 심사에서 특선급 승격이 유력하다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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