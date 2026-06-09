‘쓰론 오브 카오스’, 크로쓰 플랫폼 온보딩…토크노믹스 구조 적용

쓰론 오브 카오스 이미지. 넥써쓰 제공

넥써쓰가 신작 ‘쓰론 오브 카오스(Throne of Chaos)’를 크로쓰(CROSS) 플랫폼에 선보이며 게임 라인업 확대에 나섰다.

넥써쓰는 9일 다크 판타지 세계관 기반의 수집형 전략 RPG 쓰론 오브 카오스를 크로쓰 플랫폼에 온보딩한다고 밝혔다.

쓰론 오브 카오스는 다크 판타지 세계관 배경의 수집형 전략 RPG로, 60일 단위 시즌제로 운영되는 전장을 중심으로 경쟁 콘텐츠를 제공한다. 시즌마다 랭킹과 보상 체계가 새롭게 구성돼 지속적인 플레이 동기를 제공하는 것이 특징이다.

게임 내에서는 대규모 길드전 등 협력과 경쟁을 아우르는 콘텐츠도 선보인다. 이용자는 자신만의 전략을 구축해 시즌 경쟁에 참여하고, 변화하는 전장 환경에 맞춰 새로운 플레이 방식을 경험할 수 있다.

특히 쓰론 오브 카오스에는 게임 플레이와 연계된 토크노믹스 구조가 적용된다. 핵심 재화인 TOCC는 PvP(이용자 간 대결)와 시즌 보상 등 실제 게임 활동을 통해 획득할 수 있으며, 이용자는 이를 온체인 토큰 $TOC로 전환해 크로쓰 생태계 내에서 활용할 수 있다.

넥써쓰는 토큰 경제의 지속 가능성을 고려한 구조도 마련했다. $TOC 발행 과정에서 발생하는 수수료 일부는 소각하거나 시즌 보상 재원으로 활용해 토큰 가치 안정화를 유도한다. 이를 통해 게임 참여와 생태계 성장으로 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.

한편 넥써쓰는 최근 크로쓰 생태계 고도화를 위한 작업을 이어가고 있다. 메인넷 2.0 업그레이드를 통해 단순 보유 중심의 네트워크에서 이용자 참여 중심 환경으로 전환했으며, D2C 플랫폼 크로쓰 게임 허브(CROSS GameHub)를 공개하며 개발사와 이용자를 연결하는 기반을 강화했다.

크로쓰 게임 허브는 스토어 URL을 입력하면 AI가 게임 상품과 테마를 자동으로 구성해 웹샵을 빠르게 구축할 수 있는 노코드 빌더 기능을 제공한다. 넥써쓰는 AI 기반 인프라를 활용해 글로벌 블록체인 플랫폼으로서 크로쓰의 경쟁력을 높여나간다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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