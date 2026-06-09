수영, 가슴 깊이 파인 드레스에 깜짝…‘아찔한 쇄골 라인’ [스타★샷]

수영이 우아한 검은색 드레스를 입었다. 출처=수영 SNS

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 수영이 우아한 블랙 드레스 자태를 뽐내며 팬들의 시선을 사로잡았다.

지난 8일 수영은 자신의 SNS 채널을 통해 별다른 문구 없이 최근 일상이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 수영은 대기실과 야외를 배경으로 고혹적인 블랙 드레스 룩을 선보이고 있다. 수영이 선택한 의상은 가느다란 스파게티 스트랩이 돋보이는 뷔스티에 형태의 슬립 드레스로, 시원하게 드러난 어깨 라인과 깊게 파인 브이넥 네크라인이 그녀의 가녀린 목선과 쇄골 라인을 한층 돋보이게 만들었다.

특히 드레스 전면을 감싼 입체적인 플로럴 패턴의 자수 레이스는 단조로울 수 있는 블랙 컬러에 풍부한 텍스처와 고급스러운 분위기를 더했다. 네크라인 부분에 은은하게 덧대어진 시어한 망사 소재는 드라마틱한 실루엣을 완성하며 세련미를 배가시켰다. 여기에 한쪽으로 넘긴 풍성한 웨이브 헤어스타일과 모던한 드롭 이어링이 더해져 완벽한 이브닝 룩을 보여줬다.

수영의 눈부신 근황을 접한 누리꾼들은 “매일이 전성기다”, “레전드 미모 경신”, “블랙 드레스가 너무 잘 어울린다” 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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