기술력 보유한 스포츠 분야 중소기업 개척 위해…체육공단이 앞장 선다

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 ‘중소기업 기술마켓 스포츠테크 기업 인증 사업’을 추진한다. 우수한 기술력을 보유한 스포츠 분야 중소기업의 판로 개척 및 확대를 돕기 위해서다.

체육공단은 2024년부터 재정경제부와 한국도로공사가 주관·총괄하는 ‘중소기업 기술마켓’에 참여했다. ‘아이시티(ICT) 협의체’ 및 ‘통합 지원 허브(HUB)’를 중심으로 스포츠 분야 기업의 인증 취득을 지원하고 있다. 총 23건(2024년 9건, 2025년 14건)을 인증했다.

끝이 아니다. 오는 6월 말 ‘스포츠테크 정기 기술심의위원회’를 개최한다. 분기별 1회 정례 운영을 통해 꾸준히 스포츠 분야 우수 기술·제품 발굴과 중소기업 기술마켓 인증기업 지원을 강화해 나갈 예정이다.

한편, 중소기업 기술마켓 스포츠테크 기업 인증은 신제품 인증(NEP), 신기술 인증(NET), 특허, 실용신안, 디자인 등 관련 기술 자격을 1건 이상 보유한 중소기업을 대상으로 한다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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