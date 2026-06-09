임태윤 투런포 쾅…롯데 퓨쳐스팀 이긴 ‘불꽃야구2’, 동시 시청자 22만명 ‘자체 최고’

불꽃 파이터즈가 임태윤의 시즌 첫 홈런, 마무리 신재영 활약 등을 앞세워 롯데 자이언츠 퓨처스리그팀을 상대로 승리했다.

지난 8일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 ‘불꽃야구2’ 5화에서는 불꽃 파이터즈가 롯데 자이언츠 퓨처스리그팀의 추격을 물리치고 4:3으로 승리, 시즌 2승 고지를 밟는 모습이 그려졌다. 이날 방송은 최초 공개 17분 만에 동시 시청자 수 10만 명을 돌파했다. 최고 동시 시청자 수는 무려 22만 명을 돌파, 2주 연속 자체 최고 시청자 수를 경신했다.

앞선 방송에서 불꽃 파이터즈 선발 유희관과 롯데 자이언츠 퓨처스리그팀 선발 박세진은 1회를 나란히 삼자범퇴 처리하며 명품 투수전의 서막을 알렸다. 상대 팀 강타자들을 돌려세우며 단 한 명의 주자도 내보내지 않았던 유희관은 4회 말 교체 투입된 3루수 임태윤과 유격수 김재호가 연속 실책을 범하며 순식간에 1사 1, 2루의 위기에 몰렸다. 결국 4번 타자 김동현에게 뼈아픈 1타점 적시타를 내줬다.

선취점을 내준 파이터즈는 5회 초 김재호와 정근우가 연속 안타로 출루하며 1사 1, 3루 기회를 만들었고, 최수현이 바뀐 투수 장세진을 상대로 희생 플라이를 만들며 승부를 원점으로 돌렸다. 기세를 몰아 6회 초 롯데 루키 신동건을 상대로 임태윤이 좌측 담장을 넘기는 역전 투런포를 쏘아 올렸다. 이전 수비 실책을 만회하는 임태윤의 시즌 첫 홈런이었다.

9회 초에는 선두타자 박재욱의 안타, 김재호의 희생번트와 정근우의 안타로 1사 1, 3루 기회를 만들었다. 이어 최수현의 우익수 희생 플레이로 박재욱이 홈을 밟아 4:1까지 벌렸다.

하지만 9회 말 이대은이 선두타자 조세진에게 안타를 허용한 데 이어 김동현에게 투런포를 허용했다. 마무리 신재영은 첫 타자한테 곧바로 안타를 허용하고 말지만 마지막 타자를 삼진으로 돌려세웠고 파이터즈는 두 게임 연속 1점 차 승리를 거뒀다.



‘불꽃야구’는 오는 13일 오후 5시 인천 SSG 랜더스필드에서 2026시즌 일곱 번째 직관 경기를 진행한다. 상대는 2025 전국고교야구대회 황금사자기 우승, 2026 전반기 고교야구 주말리그 우승에 빛나는 강호 성남고등학교다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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