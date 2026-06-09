‘산골총각’ 임영웅, ‘왓 츠 인 마이 캐리어’

가수 임영웅이 ‘산골 여행’을 떠나기 위해 캐리어를 꾸린다.

SBS 신규 예능 '산골총각 영웅' 제작진은 오는 23일 밤9시 첫 방송을 앞두고 프로그램의 분위기를 엿볼 수 있는 포스터와 선공개 영상을 게재했다.

공개된 포스터에는 맑은 계곡물에 발을 담근 채 환한 미소를 짓고 있는 임영웅의 모습이 담겼다. 곁에 놓인 큼직한 수박과 울창한 숲, 시원한 계곡이 어우러지며 보기만 해도 청량한 여름 감성을 전한다. 자연 속에서 한층 편안해진 임영웅의 모습은 도시를 벗어나 산골로 향한 '산골총각'의 새로운 일상을 기대하게 만든다.

추가로 예상치 못한 특별한 동행도 예고됐다. 이어 공개된 포스터에 새로운 보금자리 앞에 선 임영웅과 반려견 시월이의 모습이 담긴 것. 이번 산골 생활에 시월이가 특별히 동행하게 되며, 산골 생활에서 펼쳐질 케미를 기대하게 만든다.

'산골총각 영웅'은 ‘익숙한 문명은 내려두고 자연 속에서 본능대로 즐기는, 무계획X무공해 라이프’를 담아낼 예정이다. 산골에서의 여유로운 한 때부터 소박한 아날로그 일상, 그리고 시월이와 함께하는 특별한 순간들까지 그동안 쉽게 볼 수 없었던 임영웅의 색다른 매력을 만날 수 있을 것으로 기대를 모은다.

포스터와 함께 선공개 영상도 화제를 모으고 있다. 영상에는 산골로 떠나기 하루 전, 여행 준비에 나선 임영웅의 모습이 담겼다. 이사 후 최초 공개되는 옷방에서는 의외의 반전 매력이 드러난다. 편안한 옷을 선호하는 임영웅의 소탈하고 수더분한 취향이 고스란히 공개돼 호기심을 안겼다.

한편, ‘산골총각 영웅’은 사랑받았던 ‘섬총각 영웅’의 시즌 2다. 외딴 산골총각 하우스에 다양한 손님들이 하나둘 찾아오며 펼쳐지는 무계획, 무공해 라이프가 ‘섬총각’과는 또 다른 청량함과 재미를 선물할 예정이다. 호스트 임영웅과 함께 배우 차승원, 현봉식, 김도훈, 개그맨 허경환과 곽범, 가수 조째즈와 넉살, 로이킴이 출연한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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