수디, 서울국제뷰티산업박람회 첫 독립 부스 참가 마무리

사진=수디(Sudee)

에스테틱 브랜드 수디(Sudee)가 지난 5월 27일부터 29일까지 서울 코엑스에서 열린 제40회 서울국제뷰티산업박람회(COSMOBEAUTY SEOUL)에 참가해 첫 독립 부스 운영을 마무리했다고 9일 밝혔다.

업체에 따르면 수디는 이번 박람회에서 에스테틱급 스킨케어 전 라인업을 선보이며 한국 IDEA 성형외과의 임상 노하우를 기반으로 개발된 스킨케어 기술을 국내외 바이어와 업계 관계자들에게 소개했다.

수디는 한국 IDEA 성형외과의 임상 노하우를 바탕으로 탄생한 에스테틱 브랜드로 콜라겐 기술과 펩타이드 매트릭스를 활용한 안티에이징·리페어 솔루션을 제공한다.

사진=수디(Sudee)

이번 전시에서 수디는 럭스골드 인리치드 너리싱 젤 마스크, 펩타이드 부스트 에너자이징 마스크, 화이트닝 앤 스팟츠 라이트닝 페이셜 마스크 등 핵심 제품을 선보였다. 또한 리제너레이팅 래디언스 마스크와 워터 글로우 너리싱 톤업 크림 등 베스트셀러 제품도 함께 공개했다. 전 제품은 한국 피부과 임상 안전성 테스트를 완료했으며 수디는 에스테틱급 효과 중심 스킨케어를 제안하고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

수디 관계자는 “임상 데이터에서 소비자의 손에 닿는 한 장의 마스크까지, 보다 정밀하고 효과적인 피부 건강 관리 솔루션을 제공하는 데 집중하고 있다”며 “한국 대표 뷰티 박람회에 독립 부스로 참가한 것은 수디의 글로벌 전략에서 중요한 이정표이자, ‘한국 에스테틱 스킨케어의 창시자’로서의 브랜드 정체성을 보여주는 자리”라고 말했다.

이어 “앞으로도 글로벌 업계 파트너들과 함께 효능 중심 스킨케어의 미래 방향을 제시할 것”이라고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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