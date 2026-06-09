박보검·차지연 선택한 ‘다윗’…메인 포스터·예고편 공개

배우 박보검, 장광, 차지연의 명품 목소리 출연으로 기대를 모으고 있는 애니메이션 영화 ‘다윗’이 압도적인 스케일과 장대한 모험을 담아낸 메인 포스터와 메인 예고편을 전격 공개했다.

영화 ‘다윗’은 역대 종교 애니메이션 최고 오프닝 기록을 갈아치우며 화제작 ‘킹 오브 킹스’의 흥행 스코어를 넘어선 글로벌 화제작이다. 작품은 어머니의 노래에서 시작해 온 세상이 두려워한 거인 골리앗과의 역사적인 대결에 이르기까지, 평범한 목동이었던 소년 다윗이 왕의 운명을 마주하며 성장해 나가는 대서사를 그린다.

이번에 공개된 메인 포스터는 한 손에 돌 하나를 쥔 채 당당히 나아가는 소년 ‘다윗’을 중심으로, 그를 둘러싼 역동적인 인물 군상을 담아내 눈길을 사로잡는다.

다윗의 곁을 든든히 지키는 어머니 ‘니체베트’와 동생 ‘스루야’를 비롯해, 다윗의 앞날을 예언하는 선지자 ‘사무엘’, 사울 왕의 아들이자 다윗의 뜻을 지지하는 ‘요나단’의 모습이 밀도 있게 배치됐다. 여기에 압도적인 위용으로 공포를 자아내는 거인 ‘골리앗’과 아말렉 우두머리의 강렬한 비주얼이 대비를 이루며 긴장감을 더한다. 특히 “가장 위대한 이야기의 시작”이라는 카피는 평범한 목동이 거대한 운명에 맞서 위대한 왕으로 거듭나는 여정을 암시하며 관객들의 기대감을 고조시킨다.

함께 베일을 벗은 메인 예고편은 양을 돌보며 자유롭게 노래를 부르던 소년 다윗의 평화로운 일상으로 포문을 연다. 그러나 선지자 사무엘이 다윗의 가족을 방문해 앞으로 다가올 거대한 사건들을 예언하면서, 소년의 삶은 예상치 못한 소용돌이 속으로 빠져들기 시작한다.

영상은 수많은 병사 앞에 우뚝 선 거인 골리앗의 압도적인 존재감과, 그를 향해 작은 돌 하나만을 쥔 채 정면으로 맞서는 다윗의 모습을 비추며 짜릿한 카타르시스를 선사한다. 아울러 사울 왕의 불타는 질투와 광야에서 펼쳐지는 숨 막히는 추격전 등, 믿음과 두려움 사이에서 고뇌하며 성장하는 소년의 역경이 스펙터클한 영상미로 펼쳐진다. 여기에 더해진 “거대한 두려움에 맞서 운명과 마주하라”는 카피는 시련 속에서도 꺾이지 않았던 다윗의 여정을 압축적으로 보여주며 올여름 극장가에 묵직한 울림과 깊은 감동을 선사할 것을 예고하고 있다.

화려한 성우진의 목소리 연기와 탄탄한 스토리, 압도적인 비주얼로 무장한 영화 ‘다윗’은 올여름 관객들을 찾아갈 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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