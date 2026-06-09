장르 넘나든 공민정, 황금촬영상 수상으로 결실

배우 공민정. 판타지오 제공

스크린과 무대를 넘나들며 자신만의 연기 색깔을 구축해 온 배우 공민정이 황금촬영상 트로피를 품에 안았다. 작품마다 현실감 있는 연기로 존재감을 드러내 온 그는 이번 수상을 통해 다시 한번 탄탄한 연기력을 인정받았다.

9일 소속사 판타지오에 따르면 공민정은 지난 8일 열린 제46회 황금촬영상 시상식에서 영화 ‘메소드연기’로 심사위원특별상 여자 부문 수상자로 선정됐다.

수상 직후 공민정은 “뜻깊은 상을 주셔서 진심으로 감사드린다”며 “더 열심히 하라는 의미로 주신 상이라고 생각한다. 앞으로도 최선을 다하는 배우가 되겠다”고 소감을 밝혔다.

메소드연기는 코미디 배우로 큰 인기를 얻었지만 진지한 연기자로 인정받고 싶은 배우 이동휘가 역할에 지나치게 몰입하면서 벌어지는 이야기를 담은 작품이다.

공민정은 극 중 차기작을 통해 재기를 노리는 영화감독 임 감독 역을 맡아 강렬한 존재감을 남겼다. 그는 촬영 현장을 이끄는 감독의 카리스마와 현실적인 면모를 섬세하게 표현하며 극의 중심을 단단하게 잡았다.

특히 안정적인 발성과 자연스러운 연기로 캐릭터를 설득력 있게 그려냈다는 평가를 받았다. 평소에는 차분하지만 필요할 때는 거침없는 직설 화법으로 현장을 장악하는 모습은 물론, 이동휘와의 티격태격하는 호흡으로 작품의 코믹한 매력까지 살려내며 관객들에게 깊은 인상을 남겼다.

이번 수상은 공민정이 꾸준히 쌓아온 연기 내공의 결실로도 풀이된다. 그는 작품마다 캐릭터에 자연스럽게 녹아드는 연기로 신뢰를 쌓아왔으며, 주연과 조연을 가리지 않고 자신만의 존재감을 드러내 왔다.

공민정은 올해 상반기에도 다양한 장르를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다. 쿠팡플레이 예능 ‘SNL 코리아’를 비롯해 연극 ‘나의 죽음을 애도하기’, 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’ 등 여러 작품을 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 대중과 만나고 있다.

스크린과 드라마, 무대를 자유롭게 오가며 자신만의 필모그래피를 쌓아가고 있는 공민정이 앞으로 어떤 새로운 모습으로 관객과 시청자를 만날지 관심이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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