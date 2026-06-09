보이넥스트도어 '바이럴', 견고한 음원차트 뚫었다

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)의 기세가 음원차트를 강타했다.

보이넥스트도어의 정규 1집 타이틀곡 ‘바이럴(VIRAL)’은 9일 0시 멜론 ‘톱 100’ 5위에 올랐다. 또한 ‘아디오스!(ADIOS!)’(14위), ‘똑똑똑’(15위), ‘업사이드 다운(Upside Down)’(17위), ‘기억해줘요’(20위), ‘다이브(DIVE)’(21위), ‘06070’(23위), ‘아이 원더(I Wonder)’(30위) 등 신보의 모든 음원 줄세우기에 성공했다.

음반 역시 매서운 기세를 자랑했다. 9일 한터차트에 따르면 보이넥스트도어의 첫 정규 앨범 ‘HOME’은 발매일에 59만 1900장 팔려 8일 자 일간 음반 차트 정상을 찍었다. 이들은 미니 1집 ‘WHY..’부터 미니 5집 ‘The Action’ 그리고 정규 1집까지 6개 앨범 연속으로 이 차트에서 발매 첫날 1위를 기록하며 강세를 이어갔다.

글로벌 음악 시장에서도 좋은 성과를 냈다. ‘홈(HOME)’은 9일 오전 10시까지 미국, 영국, 독일, 프랑스, 캐나다, 브라질, 일본 등 총 16개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 앨범’에 이름을 올리고 홍콩, 대만, 태국, 인도네시아에서 1위에 올랐다.

타이틀곡 ‘바이럴’은 12개 국가/지역의 아이튠즈 ‘톱 송’에 포진했고 콜롬비아, 인도네시아, 몽골, 페루에서 정상을 차지했다. 또한 8일 오전 9시 기준 유튜브 ‘인기 급상승 음악’에서 한국 3위를 비롯해 대만(14위), 일본(17위), 싱가포르(18위), 뉴질랜드(23위), 홍콩(30위) 등 여러 지역의 차트 상위권에 들며 높은 인기를 입증했다.

지난 8일 공개된 보이넥스트도어의 새 앨범 ‘홈’은 지난 시간을 되돌아보며 직접 겪은 감정과 기억을 풀어낸 앨범이다. 멤버, 팬 등 팀의 근간이 되는 존재와 사랑, 이별, 청춘의 성장과 아픔을 주제 삼아 누구나 공감할 수 있는 트랙을 구성했다. 신보는 연습생 때부터 현재까지 마주한 다양한 감정을 아우른다.

멤버 전원이 크레디트에 이름을 올려 자전적인 음반을 완성했다. 타이틀곡 ‘바이럴’은 팀의 노래가 더 많은 사람들에게 퍼지면 좋겠다는 바람을 담은 곡이다. 기승전결이 확실한 곡 전개와 군무로 ‘그 시절 K-팝’ 향수를 자극한다는 평이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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