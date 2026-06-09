이즈나, 열기 가득한 컴백 쇼케이스 “열심히 준비한 보람 느껴…함께 달려보자”

사진제공=웨이크원

걸그룹 izna(이즈나)가 컴백 쇼케이스를 통해 화려한 컴백 여정의 시작을 알렸다.

이즈나는 지난 8일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 3집 'SET THE TEMPO'(세트 더 템포) 발매 기념 쇼케이스를 온·오프라인으로 개최했다.

이날 이즈나는 독보적인 퍼포먼스가 압권인 타이틀곡 'METRONOME'(메트로놈)으로 쇼케이스의 시작을 알렸다. 메트로놈 움직임을 형상화한 포인트 안무인 '메트로놈 댄스'를 비롯해 이즈나표 정교한 군무가 쉴 새 없이 전개됐다. 특유의 당찬 에너지와 보깅 요소를 살린 댄스 브레이크 또한 돋보였다.

'SET THE TEMPO'에 대한 소개가 이어졌다. 방지민은 "타인의 기준이 아닌 스스로의 템포로 흐름을 바꾸는 izna의 새로운 이야기를 담은 앨범"이라며 "다양한 경험과 생각을 통해 우리만의 리듬을 찾아가겠다는 의지가 녹여져 있다"라고 설명했다. 최정은은 "전작인 미니 2집 'Not Just Pretty'(낫 저스트 프리티)가 '예쁨'을 넘어 다양한 가능성을 보여준 앨범이라면, 이번에는 한 걸음 더 나아가 '우리가 기준이 된다'는 태도를 보여주고자 했다"라고 덧붙였다.

유사랑과 방지민이 작사에 참여한 팬송 'INFINITY'(인피니티)에 대한 언급도 빠지지 않았다. 유사랑은 "naya(팬덤명)들을 위한 곡인 만큼, 가사를 꼭 함께 읽으며 들어주셨으면 좋겠다"라고 애정을 드러냈다.

'SET THE TEMPO' 코너를 통해 이즈나는 다양한 버전의 'METRONOME' 안무를 선보였다. 템포를 빠르게 한 배속 버전부터 애교 버전, 과몰입 열정 버전, 소심한 내향인 버전 등 각 안무마다 색다른 매력을 선사했다.

이즈나는 대표곡 'SIGN'(사인)과 'Mamma Mia'(맘마미아)를 선보이며 열기를 최고조로 달궜다. 쇼케이스 말미에는 미니 3집 수록곡 'R.I.P.'(알아이피)를 앙코르 무대로 깜짝 공개했다. 타이틀곡과는 또 다른 절도 있는 움직임과 강렬한 표정 연기가 돋보였다.

컴백 쇼케이스를 성공적으로 마친 이즈나는 "naya 여러분께 새 앨범을 처음 선보이는 자리인 만큼 많이 떨리기도 했는데 좋아해 주시는 모습 보니까 열심히 준비한 보람이 있는 것 같다. 항상 저희가 힘낼 수 있게 응원해 주셔서 감사드린다. 덕분에 정말 행복한 하루로 기억에 남을 것 같다. 앞으로의 무대도 많이 기대해 주셨으면 좋겠다. 함께 달려보자"고 소감을 전했다.

이즈나는 오는 11일 Mnet '엠카운트다운'에서 타이틀곡 'METRONOME'의 첫 컴백 무대를 시작으로 각 음악방송에 출격하며 본격적인 활동을 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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