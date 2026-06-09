황치열, 데뷔 첫 여름 앨범…‘아이 러브 서머’ 26일 발매

가수 황치열이 여름 감성을 저격한다. 데뷔 이후 처음으로 여름에 앨범을 발매하며 황치열표 서머송을 선보인다.

황치열은 지난 8일 텐투엔터테인먼트 공식 SNS를 통해 여름 앨범 'I LOVE SUMMER'(아이 러브 서머)의 오는 26일 발매 소식을 알렸다.

공개된 포스터에는 푸른빛 하늘과 에메랄드빛 바다가 맞닿은 청량한 풍경이 펼쳐져 눈길을 끈다. 앨범명 'I LOVE SUMMER'가 마치 눈부신 햇살처럼 노란색 타이포그래피로 새겨졌다.

포스터 곳곳에는 'BREATH', 'OUR', 'LOVE', 'DRIVE', 'UNSAID' 등 다섯 개의 키워드가 배치돼 황치열이 이번 앨범을 통해 들려줄 이야기를 암시했다.

황치열이 여름 앨범을 발매하는 것은 데뷔 후 이번이 처음이다. 황치열은 지난 2023년 12월 발매한 겨울 앨범 'I LOVE WINTER'(아이 러브 윈터)에 이어 '계절'을 테마로 한 새 앨범을 통해 색다른 감성은 물론 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 입증할 예정이다.

앨범 발매 후 황치열은 내달 4일 서울 노들섬 라이브하우스에서 단독 콘서트 '2026 HWANG CHI YEUL CONCERT '우리, 여름''을 개최, 팬들과 함께 특별한 여름날의 추억을 만들 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]