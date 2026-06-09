그룹 마마무 멤버 휘인과 화사가 술에 취해 싸웠던 일화를 언급했다.

8일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 마마무 솔라, 문별, 화사, 휘인이 출연했다.

그룹 마마무 멤버 휘인과 화사가 술에 취해 싸웠던 일화를 언급했다. 유튜브 캡처

이날 마마무는 데뷔 초 숙소 생활과 팀으로 지내며 겪은 갈등을 밝혔다.

솔라는 과거 문별과 크게 다퉜던 일을 언급하며 "옛날에는 자주 싸웠다. 지금 생각해 보면 그것도 어리니까 체력이 되니까 몸이 나가니까 되는 것"이라고 말했다. 이어 "점점 나이가 들면 몸이 힘들어서 안 되더라. 말로만 하게 된다. 잘 안 싸우게 된다"고 덧붙였다.

문별도 "저희는 진짜 열심히 싸웠다. 밤마다 방들이 헤집어질 정도로 싸웠다. 그래서 오히려 지금 되게 편하다"고 털어놨다.

중학교 때부터 절친한 사이로 알려진 휘인과 화사도 싸웠던 경험을 고백했다.

휘인은 "화사와 주먹다짐을 한 적이 있다"고 말했고, 이에 화사는 "심지어 취한 상태였다"고 덧붙였다.

휘인은 당시 상황에 대해 "처음에는 좋다고 껴안고 있다가 별것도 아닌 일로 싸웠다"며 "갑자기 감정이 격해져 치고받고 발로 차면서 싸웠다"고 털어놨다.

이어 "저는 필름이 끊기지 않는 스타일이고 화사는 끊기는 스타일이다. 저는 정확한 정황이 기억나는데 화사는 다르게 기억하고 있었다"며 "일주일 정도 서먹하게 지내다가 잘 풀었다"고 했다.

<뉴시스>

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