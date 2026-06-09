앤더블 장하오, 광고계까지 접수…뷰티→헤어 케어 브랜드 섭렵

그룹 앤더블(AND2BLE) 장하오가 헤어 케어 전문 브랜드 앰배서더로 발탁되며 가요계를 넘어 광고계까지 접수했다.

팬틴(Pantene)은 장하오를 '팬틴 미라클 시리즈'의 앰배서더로 선정했다고 지난 8일 밝혔다.

장하오는 데뷔 전 뷰티 브랜드에 이어 헤어 케어 브랜드까지 잇달아 섭렵하게 됐다. 국내외 팬덤을 기반으로 막강한 화제성과 영향력을 구가하고 있는 만큼 브랜드 또한 장하오 앰배서더 발탁으로 매출 확대와 이미지 제고 등 긍정적인 효과를 기대하고 있다.

공개된 모델 이미지에서 장하오는 부드러운 미소와 함께 특유의 세련된 비주얼을 뽐냈다. 화사한 분위기 속 맑은 눈빛과 윤기 나는 머릿결로 브랜드가 추구하는 이미지를 완벽하게 표현한 모습이다.

앤더블은 지난달 발매한 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 01: 큐리어시티)로 초동 73만 장을 돌파하며 역대 그룹 데뷔 앨범 초동 톱4에 이름을 올렸다. 타이틀곡 'Curious'(큐리어스)로 음악방송 2관왕을 달성하는 등 음반, 음원, 음악방송 등 다양한 분야에서 굵직한 성과를 쏟아내며 성공적인 출발을 알렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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