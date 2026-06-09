‘씰M2’, 신규 콘셉트 아트 공개…하반기 출시 속도

하반기 출시를 앞둔 플레이위드코리아의 신작 MMORPG ‘씰M2(가칭)’가 새로운 비주얼을 공개하며 본격적인 행보에 나섰다. 원작의 감성을 계승하면서도 한층 현대적으로 재해석한 콘셉트 아트를 통해 게임의 분위기와 세계관 일부를 처음으로 드러냈다.

플레이위드코리아는 9일 신작 씰M2의 신규 콘셉트 아트를 공개했다.

이번에 공개된 이미지는 ‘씰 온라인’과 ‘씰M’이 지닌 특유의 감성을 계승하면서도 최신 이용자 취향에 맞춘 그래픽 스타일을 담아낸 것이 특징이다. 시리즈를 대표하는 따뜻한 파스텔톤 색감과 아기자기한 분위기를 유지해 기존 팬들에게는 향수를, 신규 이용자들에게는 새로운 매력을 전달할 것으로 기대된다.

특히 이미지 중앙에 배치된 거대한 회중시계가 시선을 사로잡는다. 시계를 중심으로 서로 다른 분위기를 풍기는 두 캐릭터가 등장해 향후 전개될 스토리와 세계관에 대한 궁금증을 자극한다. 캐릭터들의 상반된 이미지와 연출은 게임 내 주요 서사와 관계성을 암시하는 요소로 해석된다.

이번 콘셉트 아트는 단순한 비주얼 공개를 넘어 게임 시스템 변화에 대한 힌트도 담고 있다. 플레이위드코리아는 씰M2를 통해 한층 강화된 전투 시스템과 보다 빠른 템포의 액션성을 선보일 계획으로, 다양한 신규 콘텐츠 역시 준비 중인 것으로 알려졌다.

회사는 이번 아트워크 공개를 시작으로 게임 고도화 및 최적화 작업에 속도를 낼 예정이다. 또한 향후 공식 채널을 통해 핵심 시스템과 직업군, 세계관 설정 등 씰M2 관련 세부 정보를 순차적으로 공개하며 이용자들과 소통을 이어간다는 계획이다.

플레이위드코리아 관계자는 “이번에 선보인 콘셉트 아트는 정통 씰 시리즈의 헤리티지를 이어받아 한 단계 더 진화한 씰M2의 새로운 시작을 알리는 신호탄”이라며 “올해 하반기 정식 출시를 목표로 완성도를 높이는 데 총력을 기울이고 있으니 앞으로 공개될 소식에 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 전했다.

한편 플레이위드코리아는 글로벌 시장에서 꾸준히 인지도를 쌓아온 씰 IP의 경쟁력을 바탕으로 국내외 파트너사들과 협력을 확대하고 있다. 회사는 신작 씰M2를 통해 글로벌 시장에서 브랜드 영향력을 더욱 강화한다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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