“마지막 될 수도” 손흥민, 뭉클한 속내 다큐서 밝힌다

‘홍명보호 주장’ 손흥민의 라스트 댄스가 펼쳐질까.

오늘(9일) 밤 10시 KBS1에서는 월드컵 특집 다큐멘터리 '북중미 월드컵으로 가는길 : 코드네임 348104'가 방송된다. 이 다큐멘터리는 사상 최초의 3개국 공동 개최, 역대 최다인 48개국 참가, 총 104경기 개최를 의미하는 '3·48·104'를 키워드로 내세워, 월드컵의 새로운 풍경을 조명한다.

이번 월드컵의 새로운 변화와 달라진 경기 방식을 비롯해, 공동 개최국인 캐나다·멕시코·미국 전역을 뒤덮은 뜨거운 열기와 기대감을 생생하게 담아낸다. 또한 본선 진출국 확대에 따라 새롭게 월드컵 무대를 밟게 된 국가들의 도전과 꿈을 향한 여정도 깊이 있게 조명한다.

여기에 대한민국 대표팀의 홍명보 감독과 주장 손흥민, 세계 각국 선수들의 인터뷰를 통해 그들의 진솔한 목소리를 현장감 있게 전달할 예정이다.

대한민국 대표팀의 전력 분석도 빼놓을 수 없다. 홍명보호가 속한 조별리그 A조의 판도와 상대국들의 전력을 면밀히 살펴보는 것은 물론, 북중미 대륙 특유의 장거리 이동과 고지대 환경, 폭염 등 승부를 좌우할 다양한 변수들도 심층 분석한다. 무엇보다 축구 팬들의 관심이 쏠리는 대목은 '슈퍼스타들의 마지막 월드컵' 가능성이다.

특히 손흥민은 인터뷰를 통해 "월드컵 16강이라는 것은 팀만으로 되는 건 아닌 것 같다. 모든 게 다 하나로 뭉쳐야 한다"며 "어떻게 보면 저의 마지막 월드컵이 될 수도 있는데, (팬분들이 함께) 대표팀에서의 정말 멋진 여정을 만들어 주셨으면 좋겠다. (저 역시) 최대한 멋진 여정을 만들어 보고 싶다"고 각오를 전한다.

이번 방송에는 '연예계 대표 축구 마니아' 배우 윤두준이 프리젠터로 나서 2026 북중미 월드컵의 관전 요소들을 쉽고 친근하게 안내한다. 여기에 이번 KBS 월드컵 축구 해설위원을 맡은 이영표, 조원희, 박찬하, 정우원과 최순호 前 축구감독, 박선우 KBS 스포츠 기자가 함께해 더욱 깊이 있고 흥미로운 분석을 선보인다.

한편, 2026 FIFA 북중미 월드컵은 오는 12일부터 다음달 20일까지 개최된다. 손흥민을 필두로 한 대한민국 대표팀은 12일 오전 11시 체코와 조별리그 첫 경기를 펼치며 19일 오전 10시 멕시코, 25일 오전 10시 남아프리카공화국과 차례로 맞붙는다.

월드컵 96년 역사상 처음으로 도입된 결승전 하프타임쇼에서는 월드스타 방탄소년단이 마돈나 등과 함께 헤드라이너로 무대에 오른다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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