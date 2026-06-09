'10일 컴백' 이젤(EJel), 새 싱글 '여름의 방정식' 티저 릴레이

싱어송라이터 이젤(EJel)이 아날로그 감성을 가득 담아낸 티징 콘텐츠를 선보이며 자신만의 깊은 여름 이야기를 예고했다.

이젤은 오는 10일 오후 6시 네 번째 싱글 ‘여름의 방정식’ 발매를 앞두고, 공식 SNS 채널을 통해 신보의 분위기를 엿볼 수 있는 다채로운 프로모션 콘텐츠를 공개했다.

공개된 티저 콘텐츠들은 '풀리지 않는 여름의 해답을 찾아서'라는 앨범의 핵심 메시지를 시각적으로 촘촘하게 구현했다. 특히 뮤직비디오 티저에서 단발머리로 산뜻하게 변신한 이젤은 친구와 서로를 카메라에 담으며 찬란한 추억을 쌓는 풋풋한 장면들을 연출한다. 여기에 리드미컬한 사운드에 맞춰 사진들이 빠르게 겹쳐지는 감각적인 편집이 더해져, 신곡이 노래하는 여름 이야기에 대한 궁금증을 한껏 자극했다.

타이틀곡 '여름의 방정식'은 이젤이 직접 작사와 작곡에 참여해 싱어송라이터로서의 뚜렷한 음악적 색채를 녹여낸 곡이다. 프로듀서 데일로그(Dailog)가 공동 작업으로 완성도를 높였으며, 다채로운 세션진이 합류해 한층 풍성하고 탄탄한 밴드 사운드를 구현했다.

싱그러운 여름의 색감을 담은 티징 콘텐츠로 청춘 영화 같은 한 장면을 예고한 이젤이 이번 자작곡을 통해 올여름 리스너들에게 어떤 진한 여운을 남길지 기대를 모은다.

한편 이젤의 네 번째 싱글 '여름의 방정식'은 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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