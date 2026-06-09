[모빌리티 NOW] 정의선X젠슨 황 ‘새만금 AI 밸리’ 현실화되나?

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 현대자동차그룹 서울 양재사옥을 방문해 정의선 현대차그룹 회장과 미래 모빌리티 및 인공지능(AI) 분야 협력 방안을 논의했다.

이날 회동에는 정 회장과 장재훈 현대차그룹 부회장 등이 참석했다. 양측은 AI, 로보틱스, 자율주행, 스마트팩토리 등 피지컬 AI 분야에서의 협력 확대 가능성을 점검했다.

정 회장은 현대차그룹이 추진 중인 새만금 투자 구상을 설명하고 엔비디아의 참여를 제안했다. 현대차그룹은 새만금을 AI 데이터센터와 로봇 제조·부품, 수소 에너지 인프라가 결합된 미래 산업 거점으로 조성하는 방안을 추진하고 있다.

황 CEO는 새만금 프로젝트에 대해 “미국에 실리콘밸리가 있다면 새만금은 AI 밸리가 될 수 있다”는 취지로 언급했다. 이에 따라 새만금 일대가 향후 현대차그룹과 엔비디아의 AI 협력 거점으로 부상할 수 있다는 관측이 나온다.

정 회장은 회동 이후 “엔비디아는 현대차그룹의 중요한 파트너”라며 “새만금에 AI와 로보틱스, 데이터센터 관련 투자가 확대될 수 있도록 협력 방안을 논의했다”고 말했다.

황 CEO도 현대차그룹의 제조 및 모빌리티 역량을 높게 평가했다. 그는 “AI의 다음 단계는 모빌리티와 피지컬 AI”라며 “현대차그룹의 모빌리티 전문성과 엔비디아의 AI 기술을 결합하면 로보틱스의 미래를 바꿀 수 있다”고 밝혔다.

황 CEO는 이날 검정 가죽 재킷 차림으로 양재사옥에 도착했다. 사옥에 모인 직원들은 사진 촬영과 사인을 요청했고, 황 CEO는 직원들과 기념사진을 찍으며 화답했다.

황 CEO는 정 회장의 안내로 현대차그룹의 주요 전시물과 기술을 둘러봤다. 그는 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’, 이동형 로봇 플랫폼 ‘모베드’, 기아 목적기반차량(PBV) PV5 등을 살펴봤다.

재계에서는 이번 회동을 계기로 현대차그룹과 엔비디아의 협력 범위가 차량용 AI와 자율주행을 넘어 로보틱스, 데이터센터, 제조 AI, 수소 인프라로 확대될 가능성에 주목하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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