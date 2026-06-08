시크릿, 12년 만에 컴백…'추억 소환' 스페셜 앨범 발매

그룹 '시크릿(Secret)'이 12년 만에 컴백을 확정했다.

8일 콘텐츠 기업 RBW에 따르면, 시크릿은 오는 18일 스페셜 미니앨범 '시크릿 플레이버(Secret Flavor)'를 발매한다.

전날 공개한 트레일러는 "유난히 볕이 좋던 그해 여름, 꿈처럼 찬란했던 시간들. 가장 순수했던 그때로 돌아가고 싶다"라는 감성적인 내레이션과 함께 영상에는 멤버들의 실제 유년 시절 모습이 교차됐다. '과거의 추억'이라는 메시지를 담았다.

시크릿의 그룹 활동은 지난 2014년 발매한 미니 5집 '시크릿 서머(Secret Summer)' 이후 처음이다. 이들은 기존 메가 히트곡들을 '2026년 버전'으로 리메이크해 선보일 계획인 것으로 알려졌다.

지난 2009년 데뷔한 시크릿은 '매직', '마돈나', '샤이보이' 등 다수의 히트곡을 내며 2세대 대표 걸그룹 중 한 팀으로 꼽혔다. 이후 2016년 한선화, 2018년 송지은이 팀을 탈퇴했다. 전 소속사가 폐업하면서 사실상 활동을 중단했었다.

<뉴시스>

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