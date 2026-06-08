'환승연애4' 출연자 조유식이 악플에 대한 법적 대응을 예고했다.

조유식의 법률대리인 법무법인 한원은 8일 조유식의 유튜브 채널을 통해 "현재 아티스트를 향한 악의적인 비방 및 인신공격, 허위사실 유포를 통한 명예훼손성 게시물 내지 댓글 등이 지속적으로 확인되고 있다"고 밝혔다.

이어 "이에 당사는 현재 법률대리인을 통해 지속적인 모니터링(자료 수집)과 형사 고소 등을 포함한 법적 대응 절차를 준비 중"이라고 했다.

그러면서 "당사는 본 사안을 심각하게 바라보고 있으며, 추후 수사기관 등을 통해 확인된 불법행위에 대해서는 어떠한 선처 없이 엄벌을 요구할 것임을 미리 고지 드린다"고 했다.

아울러 "관련 제보는 당사 메일을 통해 전달 부탁드리며, 이를 취합해 신속히 법적 조치를 취하겠다"고 했다.

앞서 조유식은 전날 자신의 유튜브 채널에 '제가 그 조유식입니다. 악플 읽어볼게요'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 조유식은 함께 '환승연애4'에 출연했던 전 여자친구 곽민경과 관련해 "그분이랑 방송 이후에도 소통을 하긴 했는데 저한테 말해준 건 아니고 저 스스로 오래 전부터 눈치는 채고 있었다. 그 이슈에 대해서 사실 저도 할 말이 너무 많고 하지만 그냥 이제는 그녀가 행복했으면 좋겠고 행복한 일이면 응원하는 입장"이라고 말했다.

다만 해당 영상이 공개된 이후 또 다른 '환승연애4' 출연자 신승용과 공개 열애 중인 곽민경을 배려하지 않았다는 비판이 이어졌다. 현재 해당 영상의 댓글창은 폐쇄된 상태다.

<뉴시스>

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