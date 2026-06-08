‘양악수술 고백’ 박경혜, “틀니 낄 뻔했다”…음식 잘라 먹는 습관 고백

박경혜가 음식을 잘라 먹는 이유에 대해 밝혔다. 출처=유튜브 채널 ‘경혜볼래’ 영상 캡처

배우 박경혜가 방송에서 음식을 잘게 잘라 먹게 된 남다른 사연을 털어놨다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘경혜볼래’에는 집수리를 마친 후 저녁 식사를 즐기는 박경혜의 일상 영상이 게재됐다.

이날 영상에서 박경혜는 배달된 스테이크를 자르며 최근 불거진 ‘햄버거 커팅’ 일화에 대해 운을 뗐다. 앞서 그는 화장실 청소 콘텐츠 당시 햄버거를 잘라 먹는 모습이 포착돼 누리꾼들의 호기심을 자아낸 바 있다.

박경혜는 “원래 항상 햄버거를 잘라 먹는다”며 “과거 치아가 좋지 않고 치열이 맞지 않아 치과 치료를 정말 많이 받았다”고 이유를 설명했다. 이어 “한쪽을 치료하면 반대편으로 먹고, 그 반대편을 치료하면 또 다른 쪽에 문제가 생겨 음식을 한쪽으로만 씹어야 했다”면서 “그때부터 자연스럽게 음식을 잘게 잘라 먹는 습관이 생겼다. 지금은 치열이 교정됐는데도 여전히 습관이 남아있다”고 덧붙였다.

실제로 박경혜는 지난 2017년 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 심각한 부정교합으로 인해 양악수술을 받았다고 고백한 바 있다. 당시 그는 “의사에게 이대로 두면 젊은 나이에 틀니를 써야 할 수도 있다는 진단을 받고 수술을 결심했다”며 수술 비용만 약 3000만원에 달했다고 밝혀 화제를 모았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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