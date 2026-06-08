올해 첫 ‘수도권 궁팡’ 열린다… 고양이 집사들, 지갑 충전했냐옹?

올해 처음으로 수도권인 서울 양재 AT센터에서 열리는 궁디팡팡캣페스타 포스터. 궁디팡팡캣페스타 홈페이지

반려묘 집사들의 지갑이 사정없이 털리는 ‘궁팡’이 올해 처음으로 수도권 집사들을 노린다.

국내를 대표하는 고양이 전문 박람회 ‘궁디팡팡 캣페스타’가 오는 12~14일 서울 양재동 AT센터 1~2전시관에서 열린다. 앞서 3월 부산, 4월 대전에서 고양이 집사들을 불러 모았고 이번에는 서울과 수도권의 고양이 집사들을 만난다.

2014년 국내 최초의 고양이 전문 박람회로 탄생한 궁팡은 고양이 사료와 간식 등 펫푸드, 화장실 모래, 캣휠, 캣타워 같은 다양한 용품에 더해 예술 작품, 각종 이벤트가 준비된 반려묘 집사들의 축제다.

이번 38회 행사는 이나바코리아, 대주펫푸드, 코웨이, LG유니참펫, 닥터뮨, 조공, 고로롱, 캣링크, 동해형씨, 프롬한라, 밸류드 등 약 250개 업체 및 브랜드가 참여한다. 이들은 다양한 현장 이벤트로 반려가족들을 맞이할 예정이다.

사전예매자를 위한 혜택도 다양하다. 행사 개막 하루 전인 11일까지 사전예매 등록을 하면 ‘꽝 없는 복권’ 냥피또가 주어진다. 하림펫푸드, 뉴트리플랜, 캐티맨 등 인기 사료와 간식을 선물 받을 수 있다. 또한 한국마즈에서 준비한 템테이션 닭고기맛 샘플(12g)이 모든 사전예매자에게 주어진다.

인스타그램 리그램 이벤트를 통해서는 91만원 상당의 퍼르르펙트 캣타워를 비롯해 뉴트리션트리, 후디스펫, 쉬즈곤페토메디, 꿈돌이닥터몽몽의 영양제를 선물한다.

궁팡의 따스한 전통 해피컷팅 프로젝트도 변함없이 이어진다. 올바른 반려문화와 고양이에 대한 인식 개선을 위한 캠페인으로, 관람객 입장 시 발급되는 고양이 얼굴 모양 티켓의 귀 부분을 잘라 기부함에 넣으면 장당 200원이 기부된다.

이는 한국고양이보호협회를 통해 길고양이 중성화 수술(TNR) 및 보호 활동에 사용되는데 지금까지 누적 기부금은 1억930만8400원에 달한다. 가장 최근 행사인 대전 궁팡에서는 189만8400원이 모여 한국길고양이보호협회로 전달됐다.

이번 행사는 12일과 13일은 오전 10시부터 오후 6시까지, 14일은 오전 10시부터 오후 5시30분까지 진행된다. 궁디팡팡 캣페스타는 안전사고 예방을 위해 안내견을 제외한 고양이 및 반려동물과 동반 입장은 금지다.

현재 진행 중인 2차 사전예매 시 입장권은 20% 할인된 8000원에 구매 가능하며 현장 예매는 1만원이다. 장애인, 만 65세 이상, 만 15세 이하, 국가유공자는 무료 입장이다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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