‘안성훈→허각’ 오디션 최강자 한자리에…‘1등들’ 서울 공연 성료

사진제공=대박기획

김기태·손승연·안성훈·이예준·허각 오디션 프로그램 최강자 ‘1등들’이 한 자리에 모였다.

지난 6일과 7일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서는 ‘1등들’ 전국투어 콘서트 서울 공연이 열렸다. 약 170분간 진행된 이번 공연은 ‘싱어게인2’ 우승자 김기태, ‘보이스 코리아’ 시즌1 우승자 손승연과 ‘보이스 코리아 시즌2' 우승자 이예준, ‘미스터트롯2’ 우승자 안성훈, ‘슈퍼스타K2’ 우승자 허각 등 각 오디션 프로그램 우승자들이 한 자리에 모였다는 데 주목 받았다.



‘Welcome to the show’로 공연의 포문을 연 다섯 사람은 오프닝 VCR 이후 솔로 무대를 선보였다. 안성훈의 ‘테스형!’, 김기태의 ‘나는 나비’, 허각의 ‘박하사탕’, 이예준의 ‘형’, 손승연 ‘Bad News’가 차례로 펼쳐지며 각자의 음악적 개성을 선명하게 드러냈다. 이어 다섯 명이 함께한 ‘연예인’ 무대는 관객의 떼창을 이끌어냈다.

무대 이후 다섯 아티스트는 관객들에게 인사를 건네며 방송 출연 당시의 비하인드 스토리를 공개했다. 각 프로그램 우승자로서의 에피소드와 서로에 대한 이야기를 유쾌하게 풀어내며 관객들과 친근하게 소통했다. 재치 있는 입담과 자연스러운 케미스트리는 공연의 또 다른 즐거움을 선사했다.

솔로 무대와 더불어 각 출연진의 시네마틱 VCR과 연결된 스페셜 무대도 관전 포인트였다. 영상과 라이브 무대가 자연스럽게 이어지며 공연의 몰입도를 높였다. 안성훈은 ‘그대라는 사치’, 김기태는 ‘어떻게 사랑이 그래요’, 허각은 ‘그대는 눈물겹다’, 이예준은 ‘기댈 곳’, 손승연은 ‘물들어’와 ‘From Mark’를 각각 선보였다.

이후에는 허각을 시작으로 다섯 명의 아티스트가 다시 무대에 올라 ‘걱정말아요 그대’를 함께 열창했다. 마지막으로 관객에게 감사 인사를 전한 뒤 ‘여행을 떠나요’를 부르며 대미를 장식했다.

서울 공연을 성료한 ‘1등들’ 전국투어 콘서트는 부산, 대구로 이어진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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