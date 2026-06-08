산다라박, 과감한 허리 트임+은근한 각선미…‘전신 셔링 드레스’ 완벽 소화 [스타★샷]

산다라박이 색다른 매력으로 여전한 미모를 증명했다. 출처=산다라박 SNS

그룹 투애니원(2NE1)의 산다라박이 극과 극의 패션 스타일을 완벽하게 소화하며 독보적인 비주얼을 과시했다.

8일 산다라박은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “내 안의 또 다른 빛(Another side of my light)”, “오렌지에서 또 다른 빛으로(From orange, into another light)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 산다라박은 상반된 무드의 드레스 룩으로 시선을 사로잡았다. 먼저 차분한 블루 톤의 원숄더 드레스를 착용한 사진에서는 과감한 어깨 라인과 허리 컷아웃 디테일로 은은한 섹시미를 발산했다. 특히 원단 전체에 잡힌 정교한 드레이프와 셔링 장식이 고급스러운 실루엣을 완성했으며, 스커트 라인의 슬릿을 통해 각선미를 은근하게 드러내며 우아한 분위기를 자아냈다.

또 다른 사진에서는 분위기를 반전시켜 한층 발랄한 매력을 선보였다. 산다라박은 화이트 바탕에 블랙 폴카 도트 패턴이 가미된 민소매 미니 원피스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 바디 라인을 자연스럽게 강조하는 실루엣에 셔링 디테일이 더해져 경쾌하면서도 페미닌한 무드를 극대화했다.

한편 산다라박은 오는 20일 새 싱글 ‘리프리즘(rePRISM)’을 발매하고 가요계에 컴백할 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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