이오콘텐츠그룹, 日 TV TOKYO 맞손…드라마 ‘삘 꽂히는 사이’ 첫 공동제작

사진=이오콘텐츠그룹

콘텐츠 스튜디오 이오콘텐츠그룹이 일본의 주요 방송사 TV TOKYO와 손을 잡았다. 지속적으로 해외 진출 기반을 다져온 만큼 TV TOKYO와의 협력 관계를 구축하며 글로벌 제작 스튜디오로서 존재감을 확고히 한다는 복안이다.

8일 이오콘텐츠그룹은 “TV TOKYO와 콘텐츠 공동 제작을 위한 업무 양해각서(MOU)를 체결하고 롱폼 드라마, 미드폼 드라마, 영화, 숏폼 드라마 등 다양한 장르의 프로젝트를 공동으로 추진하기로 했다”고 밝혔다. 양사는 기획 개발 단계부터 제작, 투자, 글로벌 유통에 이르는 전 과정에서 긴밀한 협력 체계를 구축한다.

그동안 이오콘텐츠그룹은 드라마 ‘밤이 되었습니다’, ‘나의 완벽한 비서’, ‘견우와 선녀’, ‘블러디 플라워’ 및 영화 ‘백수아파트’, ‘강령:귀신놀이’ 등 다양한 장르의 프로젝트를 통해 제작 역량을 입증했다.

장르적 완성도와 대중성을 동시에 확보하는 기획력, 빠른 제작 실행력, 그리고 변화하는 소비 트렌드에 대한 대응력을 내세운 이오콘텐츠그룹은 드라마와 영화 제작 뿐만 아니라 숏폼 및 AI 콘텐츠 분야에서도 글로벌 영역을 빠르게 확장하고 있다.

일본을 대표하는 방송사 중 하나인 TV TOKYO는 ‘남편의 가정을 망가뜨릴 때 까지’, ‘고독한 미식가’, ‘용사 요시히코 시리즈’ 등 개성 강한 드라마 IP를 통해 일본은 물론 글로벌 시청자층까지 확보했다.

양사의 협력은 각기 다른 강점을 결합한 ‘크로스보더(Cross-Border) 시너지’라는 점에서 의미가 크다. 이오콘텐츠그룹의 빠른 기획·제작 역량과 한국 콘텐츠 특유의 감각적인 스토리텔링, 그리고 TV TOKYO의 안정적인 제작 인프라와 글로벌 유통 네트워크가 결합되며 완성도와 시장성을 동시에 갖춘 콘텐츠가 탄생할 것으로 기대를 모은다.

양사의 첫 공동 제작 프로젝트는 드라마 ‘삘 꽂히는 사이(가제)’로 확정됐다. 해당 작품은 참신한 스토리와 혁신적인 연출을 기반으로 글로벌 시청자를 겨냥해 기획됐다. 양국 창작자 발굴과 새로운 콘텐츠 포맷 실험이라는 의미를 동시에 담고 있다.

이오콘텐츠그룹 오은영 대표는 “이번 협약은 단순한 공동 제작을 넘어 글로벌 시장에서 통할 수 있는 IP를 함께 개발하는 전략적 출발점”이라며 “TV TOKYO와의 협력을 통해 양사의 강점을 극대화하고 지속 가능한 글로벌 콘텐츠 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

TV TOKYO 임원 나와타니 타로 배신 비즈니스국 국장은 “한국 콘텐츠 산업의 창의성과 이오 콘텐츠 그룹의 기획·제작 역량은 매우 인상적”이라며 “이번 협업을 통해 양국 콘텐츠 산업 간 새로운 성공 사례를 만들어갈 것으로 기대한다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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