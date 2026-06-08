최예진, ‘가요무대’ 호국보훈의 달 특집 출격…‘여군 미스리’ 열정 예고

[사진제공=현담엔터테인먼트]

가수 최예진이 ‘가요무대’에 출격하며 자신만의 ‘여군 미스리’ 무대를 선보인다.

8일 방송되는 KBS1 ‘가요무대’ 6월 호국보훈의 달 편에서 최예진은 ‘여군 미스리’를 선곡한다.

오랫동안 대중적 사랑을 받아 온 ‘여군 미스리’는 가창력은 물론, 무대를 압도하는 무대 매너가 필수적인 노래다. 그동안 ‘팔색조 예진아씨’라는 수식어에 걸맞게 발라드부터 정통 트로트까지 폭넓은 음악적 스펙트럼을 증명해 온 최예진의 이번 무대가 더욱 기대를 모은다.

방송을 앞두고 공개된 사진 속 최예진은 늠름하면서도 화사한 군복 비주얼과 함께 절도 있는 거수경례 포즈를 취하고 있다. 군복마저 소화해 내는 비주얼과 특유의 밝은 에너지가 시선을 사로잡는다.

현장 관계자에 따르면 최예진은 ‘호국보훈의 달’의 깊은 의미를 목소리에 담아내기 위해 그 어느 때보다 열정적으로 무대를 준비했다는 후문이다.

SBS ‘트롯신이 떴다2’ 출연 당시 주현미로부터 “절대적인 노래 실력이 장착된 가수”, 장윤정으로부터 “이런 분이 무대에 안 서면 누가 서느냐”라는 극찬을 받았던 최예진은 이번 무대에서도 안방 시청자들의 눈과 귀를 단번에 사로잡을 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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