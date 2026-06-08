“네가 왜 여기서 나와?” 지예은, ‘유재석 캠프’ 촬영 중 친동생 등장에 ‘찐 당황’

지예은이 ‘유재석 캠프’에서 활약하는 모습. 사진=넷플릭스 제공

배우 지예은이 넷플릭스 오리지널 예능 ‘유재석 캠프’를 통해 활약하며 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

지예은은 지난달 26일과 이달 2일 공개된 ‘유재석 캠프’에서 남다른 예능감과 성실한 태도를 선보이며 예능계 블루칩으로서의 존재감을 증명했다. ‘유재석 캠프’는 초보 캠프장 유재석과 직원 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 호흡하며 일상 탈출을 돕는 단체 캠프 예능이다.

프로그램에서 막내 직원을 맡은 지예은은 캠프 초반 사전 점검부터 진지한 자세로 임하며 현장 분위기를 이끌었다. 과거 요리 프로그램 참여 경험을 살려 주방 업무를 주도하는가 하면, 쉬지 않고 업무를 처리하는 성실함으로 ‘프로 일꾼’의 면모를 보여줬다. 또한 숙박객들에게 먼저 다가가 스스럼없이 소통하는 친근함도 돋보였다.

실제 친동생과의 깜짝 만남과 멤버들과의 호흡도 재미를 더했다. 사전 예고 없이 숙박객으로 현장을 찾은 친동생과 조우한 지예은은 현실 남매의 모습을 가감 없이 드러내는 한편, 유재석·이광수·변우석 앞에서는 친근한 막내의 매력을 발산하며 다채로운 재미를 선사했다.

적극적인 참여 태도 역시 빛을 발했다. 지예은은 ‘예은 팀’의 팀장을 맡아 팀원들의 이름을 곧바로 외우는 책임감을 보였으며 퀴즈와 기상 미션 등 모든 활동에 열정적으로 임하며 프로그램에 활력을 불어넣었다.

이어진 두 번째 숙박 일정에서도 지예은의 활약은 계속됐다. 한층 능숙해진 모습으로 새로운 숙박객을 맞이한 그는 게스트로 출연한 이효리·이상순 부부와도 자연스럽게 어우러졌다. 특히 장기자랑 코너에서는 이광수, 변우석과 함께 직원 3인조로 나서 에이트의 ‘심장이 없어’ 무대를 선보였으며, 캠프 말미에는 “진짜 선물 같이 느껴졌다”며 눈물의 소회를 전해 뭉클함을 안기기도 했다.

한편 지예은은 쿠팡플레이 코미디 쇼 ‘SNL 코리아’를 통해 독보적인 캐릭터를 선보이며 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 이어 SBS ‘런닝맨’ 등 지상파 간판 예능에서도 활약을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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