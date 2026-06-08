[BS현장] 이즈나 “우리 스스로가 기준”…더 강렬해진 파워 몽환의 귀환

이즈나 멤버 코코, 마이, 유사랑, 방지민, 최정은, 정세비가 세 번째 미니 앨범 미디어 쇼케이스에서 사진 촬영을 진행하고 있다. 신정원 기자

지난해 세번의 컴백으로 거침없는 행보를 보여온 그룹 izna(이즈나·마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)가 한층 더 성장한 모습으로 돌아왔다. 마마를 비롯해 유수의 시상식에서 K-팝을 이끌 잠재력을 인정받은 이즈나는 신보를 통해 그룹만의 강렬한 퍼포먼스와 존재감으로 눈과 귀를 사로잡을 전망이다.

8일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서는 이즈나의 세 번째 미니 앨범 ‘세트 더 템포(SET THE TEMPO) 미디어 쇼케이스가 열렸다.

이즈나는 그룹명에 담긴 ‘나다움’이라는 정체성을 앨범마다 확장하며 자신들만의 색을 구축해왔다. 데뷔 미니앨범 ‘N/a’를 통해 한계를 뛰어넘고 새로운 세계를 향해 당당히 나아가는 모습을 보여줬다면, 미니 2집 ‘낫 저스트 프리티(Not Just Pretty)’에서는 ‘예쁨’이라는 단편적인 시선을 넘어 자신들만의 무한한 가능성과 매력을 증명했다.

이번 세 번째 미니앨범은 세상이 요구하는 기준이 아닌, ‘우리 스스로가 기준이 된다’는 당당한 태도를 전면에 내세운다. 이즈나는 한층 확고해진 정체성을 바탕으로 자신들만의 서사를 이어가며 성장의 궤적을 그려나간다.

멤버들은 컴백에 대한 설렘을 먼저 드러냈다. 마이는 “이번 컴백을 준비하면서 멤버들과 많은 얘기를 나누며 합을 맞췄다”며 “한층 성장한 모습을 보여드릴 수 있어서 뿌듯하다”고 컴백 소감을 전했다.

이어 유사랑은 “이번 새 앨범은 타인의 시선이나 정해진 속도가 아닌, 이즈나만의 속도로 나아가겠다는 포부가 담겼다”고 소개한 뒤 “이전 활동보다 성숙해진 모습으로 인사드리고 싶었는데, 우리만의 색이 더 진해진 앨범이라 유독 더 마음이 간다. 많은 기대 부탁드린다”고 말했다.

타이틀곡 메트로놈 무대 모습. 웨이크원 제공

앨범의 메시지를 가장 선명하게 담아낸 타이틀곡 ‘메트로놈(METRONOME)’은 세련된 하우스 리듬과 중독성 강한 사운드가 인상적인 곡이다. 일정한 박자로 움직이는 메트로놈처럼 복잡하고 혼란스러운 세상 속에서도 흔들림 없이 자신만의 리듬을 만들어가겠다는 의지를 감각적으로 풀어냈다. 특히 무대 위에서 펼쳐질 izna(이즈나)만의 파워 몽환 퍼포먼스는 강렬한 에너지와 존재감을 발산하며 글로벌 음악 팬들의 시선과 귀를 사로잡을 것으로 기대를 모은다.

멤버들은 타이틀곡을 처음 듣고 기대에 찼다고 입을 모았다. 마이는 “특히 인트로 부분에서 몽환적인 분위기가 있어서 우리 스타일이라고 느꼈는데, 후렴구로 가면서 비트가 빨라지고, 하우스 사운드가 들리더라. 퍼포먼스 쪽으로도 우리의 매력을 보여줄 수 있는 곡이라고 생각했다”고 곡에 대한 첫인상을 밝혔다.

하우스 장르에 도전하게 된 이유에 대해선 최정은이 “하우스 장르 비트가 혼동 소에서 우리만의 박자를 찾아간다는 의미와 잘 어울렸다. 성숙하고 더 당당해진 모습을 보여드리려고 했다”고 설명했다.

메트로놈이 딥하우스/댄스 장르인 만큼 이즈나는 강렬한 퍼포먼스를 준비했다. 일명 각도기 춤으로 챌린지 열풍을 불러일으키겠다는 포부다.

방지민은 “중심을 잡고 밸런스를 유지해야 하는 동작이 많아서 초반에는 어려웠는데, 반복적으로 연습을 하고 팀워크를 쌓아가니까 합도 잘 맞고 좋아졌다. 에너지가 발산되는 댄스 브레이크까지 잘 소화할 수 있었다”고 준비 과정을 설명했다. 최정은 역시 “퍼포먼스가 시원하고 칼각으로 느껴져서 열심히 합을 맞췄다”고 덧붙였다.

이외 수록곡들 역시 한층 확장된 이즈나의 음악적 스펙트럼을 보여준다. 팝 록(Pop Rock) 트랙 ‘R.I.P:’는 과거의 틀을 과감히 벗어던지고 새로운 도약을 향해 나아가겠다는 당찬 선언을 담았다. 감성적인 신스팝(Synth-pop) 사운드가 돋보이는 팬송 ‘인피니티(INFINITY)’는 naya(나야, 팬덤명)를 향한 변함없는 사랑과 신뢰를 노래하며 깊은 울림을 전한다. 특히 멤버 유사랑과 방지민이 작사에 참여해 곡의 진정성을 더했다.

방지민·유사랑은 “우리 곁을 지켜주는 팬들을 위한 송이다. 따뜻한 응원을 많이 해줘서 이번 기회를 통해 팬분들께 하고 싶은 말을 진심을 담아서 가사를 적었다”고 팬들을 향한 진심을 전했다.

이어서 힙합/알앤비(Hip-hop/R&B) 트랙 ‘록, 페이퍼, 시저스(ROCK, PAPER, SCISSORS)’는 가위바위보를 모티브로 관계 속 심리전을 재치 있게 풀어내며 이즈나 특유의 당당하고 여유로운 매력을 담아냈다. 마지막 트랙 ‘린 온 미(LEAN ON ME)‘는 불안하고 외로운 순간마다 서로에게 따뜻한 안식처가 되어주겠다는 위로의 메시지를 전한다. 이처럼 총 5곡은 각기 다른 매력을 품으면서도 유기적으로 연결된다.

이즈나 멤버 코코, 마이, 유사랑, 방지민, 최정은, 정세비가 세 번째 미니 앨범 미디어 쇼케이스에서 사진 촬영을 진행하고 있다. 신정원 기자

1집부터 그룹의 정체성에 대해 이야기한 멤버들은 이즈나만의 나다움을 찾았을까. 유사랑은 “이즈나만의 나다움은 정해진 틀에 갇히지 않는 당당함과 가능성이라고 생각한다”며 “무대 위에서는 독기 넘치게 강렬한 퍼포먼스를 보여드린다면 무대 밑에서는 저희의 나이대에 맞는 유쾌하고 솔직한 모습을 많이 보여드리려고 하는 것 같다”고 생각을 밝혔다.

지금까지 활동하면서 성장했다고 느낀점이 있느냐는 질문에는 정세비가 “요즘 무대를 서면서 느끼는 건데, 이제 긴장하기보다는 자신감을 무대에서 찾는 법을 배운 것 같다. 얼마 전에 대학 축제 무대에서 정말 신이 나서 날아다니는 듯한 기분으로 무대를 즐기는 제가 너무 행복했고 그 모습을 보면서 아 내가 정말 성장했구나라고 느꼈다”고 웃었다.

한층 성장된 모습으로 파워 몽환 퍼포먼스의 정점을 선보일 이즈나의 세트 더 템포는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

한편 이즈나는 엠넷 오디션 프로그램 아이랜드2(I-LAND2 : N/a)를 통해 탄생했다. 2024년 정식 데뷔해 사인(SIGN), 이즈나(IZNA), 맘마미아(Mamma Mia) 등의 곡으로 사랑받았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]