조정식 국회의장, 비서실장에 강태웅 전 민주당 용산지역위원장 임명

조정식 신임 국회의장이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 당선인사 후 의장석에 올라 회의를 주재하고 있다. 사진=뉴시스

조정식 신임 국회의장이 강태웅 전 더불어민주당 용산구 지역위원장을 비서실장에 임명하는 등 비서진 구성을 마무리했다.

8일 국회의장실에 따르면 조 의장은 강태웅 비서실장 외 수석비서관 4인을 선임했다.

강 비서실장은 서울특별시 기획조정실장 등을 거쳐 서울시 행정1부시장을 역임하는 등 풍부한 정책 경험을 지닌 인사로 평가된다. 2020년 이후 민주당에 입당해 용산구 지역위원장, 서울시당 상임부위원장 등을 맡았다.

비서실 체제는 기존 정무·정책·공보·메시지수석에서 정무·정책·외교안보·공보소통수석으로 재편했다. 신설된 외교안보수석은 국회의장의 외교활동과 국회의 의회외교를 체계적으로 지원한다. 공보·메시지 기능은 공보소통수석으로 통합해 국민과의 소통을 강화한다.

신임 정무수석에는 이정희 전 조정식 의원실 보좌관, 정책수석에는 윤상은 전 원내대표실 부실장, 외교안보수석에는 이왕휘 전 아주대 정치외교학과 교수, 공보소통수석에는 장현주 변호사가 선임됐다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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