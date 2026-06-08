에버글로우, 월드 투어 ‘RE:CODE’ 유럽 공연 마무리

사진=치타 컴퍼니

걸그룹 에버글로우(EVERGLOW)가 '2026 EVERGLOW WORLD TOUR [RE:CODE]'(리:코드) 유럽 투어를 마무리했다고 8일 밝혔다.

지난 3월 네 번째 미니앨범 'CODE' 발매 후 서울을 시작으로 월드 투어에 돌입한 에버글로우는 북미와 남미 10개 도시 투어를 성공적으로 마친 데 이어, 뮌헨, 부다페스트, 바르샤바 등 유럽 7개 도시를 돌며 현지 팬들과 만났다.

이번 투어는 에버글로우가 새로운 음악적 방향성을 담아 다음 챕터의 시작을 알리는 월드 투어로 한층 확장된 콘셉트와 퍼포먼스로 현지 팬들을 사로잡았다. 특히 2024년 첫 유럽 투어 이후 다시 유럽 팬들과 만난 이번 공연에서는 오랜 시간 에버글로우를 기다려온 팬들의 뜨거운 환호가 이어지며 에버글로우의 글로벌 인기를 다시 한번 입증했다.

소속사 치타 컴퍼니는 에버글로우는 새 앨범 준비와 더불어 다양한 국가의 팬들과 만날 계획을 하고 있으며 하반기에도 활발한 활동을 이어갈 예정이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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