크로스진, 데뷔 14주년 기념 신곡 ‘헬리콥터’ 발매…새 음악 여정 기대 UP

데뷔 14주년을 맞은 그룹 크로스진(CROSS GENE)이 공백기를 깨고 신곡으로 돌아왔다. 이를 계기로 본격적인 활동에 나설 예정이라 팬들의 열띤 반응을 끌어낼 것으로 보인다.

크로스진이 8일 발매한 새 싱글 ‘Helicopter(헬리콥터)’는 멤버 신원호와 용석이 오랜 시간 기다려준 팬들과 다시 함께하고 싶은 마음을 담은 곡이다. 크로스진 특유의 섬세한 감성과 담담한 보컬로 서로를 향한 마음은 남아 있지만 끝내 가까워지지 못한 채 같은 자리를 맴도는 관계를 그려냈다.

함께 수록된 ‘Helicopter (O.C Remix)’는 원곡의 분위기를 유지하면서도 강렬한 비트와 반복적인 훅 구성으로 색다른 매력을 만나볼 수 있다.

이번 싱글은 멤버 신원호가 작사, 작곡과 프로듀싱에 참여했다. 데뷔 14주년을 맞이해 약 6년 만에 새로운 음악으로 돌아온 만큼 크로스진의 새로운 음악 여정에 대한 기대가 커지고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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