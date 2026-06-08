‘유퀴즈’ 젠슨 황, 유재석 만나 “MC 챔피언” 극찬…K-컬처 관심도

사진=tvN

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 국민 MC 유재석을 만나 예상 밖 케미스트리를 선보인다.

오는 10일 방송하는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 세계 첫 예능 토크쇼에 출격한 젠슨 황의 인생 이야기가 공개된다.



AI 혁명의 아이콘 젠슨 황은 치열한 도전으로 자신만의 길을 개척해 온 삶의 이야기부터 K-컬처를 향한 높은 관심과 애정, 그리고 예상을 뛰어넘는 유머 감각까지 두루 선보일 전망이다.

방송에 앞서 젠슨 황이 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제곡 '골든(Golden)'에 맞춰 춤추고, K-팝과 화사의 음악을 향한 팬심을 고백한 영상은 공개 이틀 만에 온라인 총조회수 1100만 뷰를 돌파했다. 출연 소식만으로도 화제를 모은 만큼 짧은 예고 영상만으로도 시청자들의 기대가 어느 때보다 큰 상황이다.

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녹화 현장에서 젠슨 황은 MC 유재석을 향한 극찬을 전했다는 후문이다. 그는 유재석을 “MC 챔피언”이라고 칭하며 현장 분위기를 끌어올렸다. 젠슨 황이 유재석에게 이 같은 찬사를 보낸 이유에 궁금증이 모이는 가운데 두 사람이 보여줄 신선한 케미스트리 관전 포인트로 기대를 모은다.

제작진은 “이번 방송은 젠슨 황 특유의 에너지와 솔직함, 그리고 예측 불가해 더 재미있었던 남다른 유머감과 MC 유재석과의 케미스트리까지 어우러진 풍성한 에피소드가 될 것”이라며 “방송 전부터 뜨거운 반응을 얻고 있는 만큼 본 방송에서는 그 이상의 재미와 다채로운 이야기들이 모두 공개될 예정이니 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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