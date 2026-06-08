레고트, 코엑스서 ‘텀꾸 팝업’ 오픈

사진=레고트(LEGODT)

라이프스타일 브랜드 레고트(LEGODT)는 핸들, 리드, 바디, 슬리브를 자유롭게 조합할 수 있는 신제품 ‘모듈형 텀블러’를 출시하고 이를 기념해 오늘부터 24일까지 코엑스 파르나스몰 지하 1층에서 체험형 팝업스토어를 운영한다고 8일 밝혔다.

이번에 선보이는 모듈형 텀블러는 총 28개의 파츠를 사용자 입맛에 맞게 조합할 수 있는 신개념 커스터마이징 제품이다. 소비자는 다채로운 컬러 라인업 중에서 자신의 라이프스타일과 무드에 맞는 파츠를 직접 선택해 세상에 단 하나뿐인 시그니처 텀블러를 디자인할 수 있다. 고르고 매칭하는 과정 자체를 하나의 즐거운 ‘놀이 문화’로 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다.

특히 기존의 텀꾸 문화가 제품 외관에 스티커를 부착하는 등 부가적인 꾸미기에 머물렀다면 레고트는 텀블러의 구조적 핵심인 핸들과 리드, 바디, 슬리브를 직접 선택하도록 함으로써 개성 표현의 한계를 무너뜨렸다는 평가를 받고 있다고 업체 측은 전했다.

팝업스토어 현장에는 방문객들이 직접 다양한 컬러와 파츠를 매칭하며 나만의 조합을 찾아보는 ‘텀꾸 체험존’이 운영된다. 현장에서는 감각적인 커스터마이징 예시들도 함께 전시되어 방문객들의 스타일링 영감을 자극할 예정이다.

풍성한 고객 참여 프로그램과 현장 혜택도 눈길을 끈다. 팝업스토어에서 제품을 구매한 고객에게는 나만의 특별함을 더할 수 있는 현장 각인 서비스가 제공된다. 또한, 완성된 텀블러를 SNS에 인증한 고객에게는 현장에서 즉석 스크래치 쿠폰 이벤트 참여 기회를 제공하는 등 다채로운 즐거움을 선사한다.

레고트 관계자는 “이번 모듈형 텀블러는 단순한 리유저블 컵을 넘어 일상 속에서 자신의 개성과 취향을 세련되게 드러내는 패션 아이템이 될 것”이라며 “이번 팝업스토어를 통해 많은 소비자들이 직접 고르고, 조합하고, 완성하는 ‘커스텀의 재미’를 오감으로 체험해 보시길 바란다”고 전했다.

한편, 대중의 눈과 귀를 사로잡을 레고트의 모듈형 텀블러 팝업스토어에 대한 자세한 정보와 소식은 레고트 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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