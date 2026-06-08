필웨이, ‘필룩’ 출시…AI 추천·게임 요소 결합한 패션 큐레이션 앱

이미지=필룩

온라인 명품 플랫폼 필웨이가 AI 패션 큐레이션 앱 '필룩(Feel Look)'을 공식 출시하며 사업 영역 확대에 나선다고 8일 밝혔다.

업체에 따르면 필룩은 이용자의 관심사와 스타일 성향을 정밀 분석해 최적화된 패션 콘텐츠를 매칭해주는 서비스다. 감성과 패션 성향이 각기 다른 여러 ‘AI 페르소나’가 맞춤형 룩과 아이템을 제안하는 것이 특징이다.

유저들은 단순히 상품을 검색하는 목적성 쇼핑에서 벗어나 SNS 콘텐츠를 소비하듯 즐겁게 패션을 탐색하고 구매까지 원스톱으로 연결되는 ‘패션 놀이터’를 경험하게 된다. 필웨이는 이를 통해 명품 중개 중심의 기존 구조를 넘어 AI 기반의 종합 콘텐츠·커머스 플랫폼으로 진화한다는 구상이다.

특히 게임 형식을 빌려온 '스타일 점수 경쟁' 기능이 핵심 재미 요소로 꼽힌다. 사용자가 자신의 패션 사진을 업로드하면, AI가 스타일 완성도와 분위기, 트렌드 부합도 등을 다각도로 분석해 정량화된 점수로 산출해 준다. 지인들과 점수를 비교하며 경쟁하거나 AI의 피드백을 바탕으로 코디를 발전시키는 즐거움을 누릴 수 있으며, 분석 결과와 매칭되는 아이템을 추천받아 필웨이 플랫폼에서 바로 구매할 수 있는 선순환 구조를 설계했다.

필웨이는 이번 앱 출시를 기념해 유저 참여형 ‘필룩 패션 대결 릴레이 이벤트’를 총 3단계에 걸쳐 순차 전개한다. 지난 6월 5일부터 오는 11일까지는 베타테스트 성격의 1차 이벤트를 통해 쇼핑 혜택을 제공하며, 이어 6월 12일에는 월드컵 한국 경기 일정과 연계해 스케일을 키운 2차 메인 이벤트가 열린다. 특히 2차 이벤트는 참여 인원이 누적될수록 총상금이 최대 2배까지 증액되는 '상금 업그레이드' 방식으로 운영되어 지인들과 함께 참여할 때 혜택의 크기가 더욱 커진다.

최근 최대주주 단일화를 마친 필웨이는 AI 중심의 신규 서비스 확장에 박차를 가하고 있다. 업계에서는 패션·커머스 시장에서 AI 추천과 콘텐츠 기반 소비, 게임적 요소가 결합된 서비스가 빠르게 확산되는 흐름 속에서 이번 출시가 젊은 소비층을 중심으로 주목받을 것으로 보고 있다.

김성진 필웨이 대표는 "패션 소비는 단순 구매를 넘어 취향과 감성을 발견하는 경험으로 변화하고 있다"며 "필웨이가 보유한 명품·패션 데이터와 AI 기술을 결합해 사용자마다 다른 스타일 취향을 이해하는 차세대 패션 콘텐츠 플랫폼으로 진화해 나갈 것"이라고 전했다.

필웨이 관계자는 “유저들이 AI 스타일 점수로 재미있게 경쟁하면서 실질적인 혜택도 받아갈 수 있도록 이벤트를 기획했다”며 “참가자가 모일수록 상금이 커지는 구조인 만큼 주변의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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