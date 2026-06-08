한국스포츠레저 김대욱 신임 대표이사 취임 “지속가능한 발전을 이끌어가겠다”

사진=한국스포츠레저 제공

‘모두가 즐기는 스포츠’에 한 발 더 가까이 다가가기 위해 김대욱 한국스포츠레저 대표이사가 한국스포츠레저의 지휘봉을 잡는다.

문화체육관광부 산하 기타공공기관인 한국스포츠레저는 김대욱 신임 대표이사가 8일 취임식을 갖고 공식 취임했다고 밝혔다. 김 대표이사는 공개 모집 절차와 한국스포츠레저 이사회 및 주주총회 최종 의결 절차를 거쳐 대표이사로 선임됐다. 임기는 이날부터 2029년 6월 7일까지 3년이다.

다방면서 쌓은 경험이 많다. 김 대표이사는 삼성영상사업단(現 삼성물산) 방송본부를 거쳐, 2003년부터 2016년까지 당시 사업자인 스포츠토토(주)에서 일찌감치 체육진흥투표권사업 경력을 쌓아왔다. 이후 아가방앤컴퍼니 상근감사 등을 역임했다.

김 대표이사는 취임사를 통해 “체육진흥투표권사업은 지난 25년간 대한민국 스포츠 발전의 든든한 후원자이자, 스포츠 재정의 주춧돌 역할을 해왔다”며 “이 사업을 운영하는 한국스포츠레저의 대표이사로서 임직원들과 함께 지속가능한 발전을 이끌어가겠다”고 강조했다.

이날 취임식에서 김 대표이사는 ▲청렴하고 투명한 공공 경영 체계 확립 ▲ 체육진흥투표권사업을 통한 안정적 기금 조성 ▲ 이용자 보호를 통한 건전성 강화 ▲혁신을 통한 선진 사업 모델 구축을 약속했다. 4대 과제와 함께 공공기관의 공익적 가치를 실현하고 사회적 책임을 충실히 이행하겠다는 뜻도 밝혔다.

2001년 10월 도입된 체육진흥투표권사업은 사업 개시 이후 현재까지 21조 원이 넘는 국민체육진흥기금을 조성하며 국내 스포츠 재정 확충에 기여해왔다. 김 대표이사는 앞으로도 한국스포츠레저가 ‘모두가 즐기는 스포츠’ 환경 조성에 중추적 역할을 할 수 있도록 회사를 이끌어 나가겠다고 포부를 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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