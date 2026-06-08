“이재용·정의선·최태원 중 가장 친한 사람은…” 젠슨 황, 망설임 없는 답변은?

젠슨 황이 유재석과 대화를 나누고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘유 퀴즈 온 더 튜브’ 영상 캡처

세계적인 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 남다른 K팝 팬심과 함께 국내 재계 총수들과의 친분을 과시했다.

지난 7일 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)은 공식 SNS를 통해 젠슨 황 CEO의 출연 예고 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 MC 유재석은 젠슨 황에게 “평소 작업할 때 K팝을 많이 듣는다는 이야기가 사실이냐”고 질문했다. 이에 젠슨 황은 “정국의 ‘골든(GOLDEN)’을 좋아하지 않는 사람이 어디 있겠느냐. 정말 명반”이라며 찬사를 보냈다.

이어 가수 화사를 향한 특별한 팬심도 드러냈다. 그는 “화사의 음악 또한 대단히 사랑한다. 화사는 무척 매력적”이라며, 화사의 곡 ‘굿 굿바이’는 물론 최신곡인 ‘소 큐트’까지 언급해 현장을 놀라게 했다. 유재석이 “신곡까지 아시느냐”며 감탄하자, 젠슨 황은 “화사는 대단히 뛰어난 댄서이자 훌륭한 가창력을 지녔다”며 칭찬을 아끼지 않았다.

이날 영상에서는 K팝에 대한 관심뿐만 아니라, 국내 대기업 총수들과의 비하인드 스토리도 일부 공개돼 눈길을 끌었다.

유재석이 “이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장 중 가장 친한 사람은 누구냐”고 묻자, 젠슨 황은 망설임 없이 “(고르기) 너무 쉽다(So easy)”고 답해 호기심을 자극했다. 글로벌 AI 반도체 시장을 이끄는 거물이 삼성, 현대차, SK의 수장 중 누구를 가장 친한 파트너로 꼽았을지 본 방송에 대한 관심이 집중되고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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