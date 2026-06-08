트레져헌터, AI 기반 크리에이터 매칭 플랫폼 공개…AX 전환 본격화

사진=트레저현터

크리에이터 미디어 기업 트레져헌터(총괄대표 최경준)가 오늘 공식 홈페이지를 전면 개편하고 AI 기반 크리에이터 매칭 서비스를 새롭게 선보였다고 8일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 개편은 단순한 홈페이지 리뉴얼을 넘어 광고주와 크리에이터를 연결하는 방식을 데이터와 AI 중심으로 혁신하기 위한 트레져헌터의 AX(AI Transformation) 전략의 첫 결과물이다.

그동안 광고주가 적합한 크리에이터를 발굴하는 과정은 담당자의 경험과 네트워크, 수작업 자료 분석에 크게 의존해 왔다. 크리에이터 역시 자신에게 적합한 캠페인 기회를 찾고 제안하는 데 많은 시간과 노력이 필요했다.

트레져헌터는 이러한 비효율을 개선하기 위해 공식 홈페이지에 AI 기반 검색 및 추천 시스템을 도입했다.

광고주는 브랜드 카테고리, 캠페인 목표, 예산 등의 정보를 입력하면 트레져헌터 소속 크리에이터 가운데 가장 적합한 후보를 추천받을 수 있다. 추천 결과는 크리에이터의 콘텐츠 주제, 채널 특성, 과거 캠페인 성과 데이터 등을 종합적으로 분석해 제공된다.

예를들어 뷰티 카테고리의 신규 브랜드가 제한된 예산으로 캠페인을 진행하려는 경우, AI는 유사한 캠페인에서 우수한 성과를 기록한 크리에이터를 우선적으로 제안한다. 이를 통해 광고주는 크리에이터 탐색 시간을 줄이고 더욱 효율적으로 마케팅 성과를 기대할 수 있다.

트레져헌터는 광고주와 크리에이터를 위한 전용 페이지도 별도로 구축했다. 광고주 전용 페이지는 크리에이터 탐색과 캠페인 검토에 최적화됐으며 AI 추천 기능을 통해 원하는 조건에 맞는 후보군과 주요 성과 지표를 빠르게 확인할 수 있다.

크리에이터 전용 페이지는 성장과 인큐베이팅에 초점을 맞췄다. 크리에이터들은 자신의 콘텐츠 이력과 강점을 효과적으로 소개할 수 있으며 트레져헌터가 제공하는 협업 및 교육 프로그램과도 연계된다.

이번 프로젝트는 트레져헌터 AX LAB이 주도했다.

AX LAB은 홈페이지 개편 외에도 사내 캠페인 운영 플랫폼 ‘THX(TH eXperience)’와 AI 기반 크리에이터 리스팅 에이전트 개발을 추진하는 등 회사 전반의 AI 전환을 이끌고 있다. THX는 캠페인 기획부터 운영, 정산까지 전 과정을 통합 관리하는 내부 플랫폼이며 크리에이터 리스팅 에이전트는 캠페인 목적에 적합한 크리에이터 후보를 자동으로 발굴하고 추천하는 역할을 수행한다.

트레져헌터는 앞으로도 다양한 AI 서비스를 순차적으로 도입해 광고주와 크리에이터 모두가 더욱 높은 성과를 창출할 수 있는 환경을 구축할 계획이다.

김희진 AX LAB 리더는 “이번 개편은 단순한 홈페이지 개선이 아니라 광고주와 크리에이터가 만나는 방식을 데이터와 AI 중심으로 재설계한 프로젝트”라며 “앞으로도 AX LAB을 중심으로 사내 업무와 외부 서비스를 지속적으로 혁신해 고객에게 실질적인 성과를 제공하겠다”고 말했다.

최경준 트레져헌터 총괄대표는 “AI는 더 이상 선택이 아닌 기업 경쟁력의 핵심 요소”라며 “트레져헌터는 국내 크리에이터 산업을 대표하는 AI 기반 미디어 플랫폼으로 진화해 브랜드와 크리에이터가 가장 효율적으로 연결되는 생태계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

한편 새롭게 개편된 트레져헌터 공식 홈페이지는 트레져헌터 공식 웹사이트에서 확인할 수 있으며 회사는 이용자 피드백과 데이터 축적을 바탕으로 AI 추천 기능과 서비스를 지속적으로 고도화할 예정이다.

트레져헌터는 송재룡 의장이 2015년 창업한 국내 MCN 기업으로 최근에는 AI 인프라 기반의 글로벌 크리에이터 플랫폼 기업으로 비전을 재수립하고 2027년 IPO를 위해 재도약중이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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