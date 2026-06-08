“블랙핑크 지수 닮은꼴” 22기 옥순도 제쳤다…‘나솔’ 팔로워 1위 등극한 주인공

‘나는 솔로’ 31기 순자가 공개한 데이트 사진. 출처=순자 SNS

SBS Plus·ENA 예능 프로그램 ‘나는 SOLO(나는 솔로)’ 31기 출연자 순자가 프로그램 출연진 중 가장 높은 SNS 팔로워 수를 기록하며 압도적인 화제성을 입증했다.

8일 오후 기준 순자의 개인 인스타그램 팔로워 수는 16만명을 돌파했다. 이 같은 인기에 힘입어 순자가 방송 및 SNS 게시물에서 착용한 패션 아이템에 대한 팬들의 문의가 쇄도하고 있다. 실제 순자가 정보를 공유한 일부 의류와 소품은 온라인 패션 플랫폼의 실시간 랭킹 상위권에 진입하며 이른바 ‘순자 효과’를 톡톡히 증명하기도 했다.

최근 순자는 소셜미디어를 통해 31기 경수와 함께한 데이트 사진을 공개하며 핑크빛 근황을 전했다. 이를 본 네티즌들은 “남의 연애를 보고 이렇게 힐링 된 것은 처음이다”, “두 사람이 너무 잘 어울린다”, “오래도록 행복하길 바란다” 등 뜨거운 응원의 댓글을 이어가고 있다.

한편 본 방송 당시 그룹 블랙핑크 멤버 지수의 닮은꼴로 눈길을 끌었던 22기 옥순의 인스타그램 팔로워 수는 현재 13만1000명을 기록 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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