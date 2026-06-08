‘데뷔’ 앤더블, 음방·예능 종횡무진 활약

그룹 앤더블(AND2BLE)이 각종 콘텐츠를 섭렵하며 눈도장 찍기에 나섰다.

앤더블은 지난달 26일 데뷔 앨범 ‘시퀀스 01: 큐리어시티(Sequence 01: Curiosity)’로 가요계에 첫 발을 디뎠다. 나아가 발매 이후 자체 콘텐츠는 물론 각종 예능, 라디오, 웹 콘텐츠를 넘나드는 광폭 행보를 이어가며 활약하고 있다.

먼저, 공식 유튜브 채널을 통해 친근한 일상의 모습을 담은 자체 콘텐츠를 공개했다. '프로필 다시 쓰기'에서는 누구보다 서로를 잘 아는 '멤잘알' 면모를 선보였고, 'REAL2DAY'에서는 멤버들이 함께 양양으로 떠나 힐링을 즐기며 무대 위 카리스마 넘치는 모습과는 또 다른 매력을 전했다.

예능 프로그램에서의 활약 역시 돋보였다. 멤버 장하오와 한유진은 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2', JTBC '아는 형님'에 출연해 재치 있는 입담과 유쾌한 리액션으로 웃음을 안겼다. 여기에 타이틀곡 'Curious' 무대까지 소화하며 반전 매력을 입증, 시청자들에게 강렬한 눈도장을 찍었다.

웹 콘텐츠 내 존재감도 빛났다. 멤버 전원이 출연한 '덕밥집'과 '맞춘다카니'에서는 눈부신 예능감은 물론 팬들에게 정성 가득한 요리를 대접했다. 장하오, 김규빈, 한유진은 '살롱드립'에서 특유의 예능 센스로 티키타카 케미를 뽐냈다. 또한 리키와 한유진은 '쟌소리'에서 자기관리 비법을 전한 데 이어, 김규빈은 '땡땡땡'에서 뛰어난 운동 신경을 자랑하며 다재다능한 면모를 뽐냈다.

보컬과 퍼포먼스 역량을 엿볼 수 있는 실력 중심 콘텐츠에서의 활약 역시 주목할 만하다. '앨범 스포트라이트', 'MOVE REC.', '함정판댄스' 등을 통해 앤더블은 탄탄한 라이브 퍼포먼스를 아낌없이 선보였다.

특히, 앤더블이 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트', MBC FM4U '아이돌라디오 시즌4'에서 선보인 'Curious' 라이브는 음악 팬들 사이에서 이른바 'CD 삼킨 라이브'로 주목받고 있다. 퍼포먼스뿐 아니라 보컬 역량까지 겸비한 실력파 그룹의 면모를 제대로 증명했다는 평이다.

정식 데뷔 전부터 보컬, 퍼포먼스, 비주얼 등 다방면에서 균형 잡힌 조합으로 화제를 모은 앤더블은 무대 위에서는 압도적인 퍼포먼스를, 예능에서는 친근한 매력을, 또 웹 콘텐츠에서는 돈독한 팀워크에 기반한 막강 케미를 과시하고 있다.

데뷔 앨범은 한터차트 기준 초동 73만 장을 돌파하며 단숨에 '하프 밀리언셀러' 반열에 입성, 역대 그룹 데뷔 앨범 초동 TOP4에 안착했다. 타이틀곡 '큐리어스(Curious)'는 데뷔 8일 만에 음악방송 2관왕이라는 또 하나의 의미 있는 이정표를 세웠다.

한편, 앤더블은 YH엔터테인먼트가 그룹 템페스트 이후 약 4년 만에 선보이는 보이그룹이다. 지난 3월까지 그룹 제로베이스원으로 활동했던 장하오, 리키, 김규빈, 한유진과 이븐 출신 유승언이 합류해 5인조를 꾸렸다. 팀명은 '앤드(AND)'와 '더블(DOUBLE)'의 합성어로, 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되어 '나다움'을 확장해 간다는 의미다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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