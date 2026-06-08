‘스윙 데이즈_암호명 A’, 독립유공자 300명 초청…냅코 프로젝트 재조명

스윙 데이즈_암호명 A 공연 모습. 올댓스토리·컴퍼니연작 제공

창작 뮤지컬 ‘스윙 데이즈_암호명 A’가 호국보훈의 달을 맞아 독립운동의 가치를 되새기는 뜻깊은 시간을 마련했다. 독립유공자와 후손들을 공연장으로 초청하며 숨겨진 역사를 함께 기억하는 자리를 만들었다.

공연 제작사 올댓스토리는 지난 2일부터 7일까지 유한양행 ESG팀과 국가보훈부의 협조를 받아 독립유공자 및 유가족 약 300명을 초청하는 특별 행사를 진행했다고 8일 밝혔다.

이번 초청 행사는 작품의 모티브가 된 냅코 프로젝트의 의미를 되새기고 독립운동가들의 희생과 헌신에 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

냅코 프로젝트는 광복 직전인 1945년 대한민국의 자주독립을 위해 미국 전략정보국(OSS·미국 중앙정보국 CIA의 전신)이 비밀리에 추진한 비밀 작전으로, 당시 애국심이 강한 한국인 19명이 요원으로 선발돼 국내 침투와 정보 수집, 독립 지원 임무를 수행하기 위한 훈련을 받았다. 작전은 1945년 8월18일 실행될 예정이었으나 그보다 사흘 앞선 8월15일 일본이 항복을 선언하면서 실제 수행되지 못한 채 막을 내렸다.

작전은 실행되지 못했지만 참여자들의 의지와 희생은 역사 속에 남았다. 그러나 관련 기록이 오랫동안 비밀에 부쳐지면서 냅코 프로젝트의 존재는 참여 요원들이 세상을 떠난 뒤인 1990년대가 돼서야 세상에 알려졌다.

실제로 이날 공연장을 찾은 냅코 프로젝트 참여 독립유공자 고(故) 변준호 선생의 후손 변도상 씨는 “할아버지께서 생전에 냅코 프로젝트에 참여했다는 이야기를 들은 적이 없었다”며 “돌아가신 뒤 관련 사실을 알게 됐다”고 전했다. 오랜 세월 역사 속에 묻혀 있던 독립운동의 흔적을 후손들조차 뒤늦게 알게 된 셈이다.

스윙 데이즈_암호명 A는 이러한 숨겨진 역사를 무대 위로 불러낸 작품이다. 공연 마지막에는 냅코 프로젝트의 실체가 참여 요원들의 사후에야 공개됐다는 내용이 자막으로 소개되며 관객들에게 깊은 여운을 남겼다. 공연장을 찾은 관객들은 물론, 초청된 독립유공자 후손들 역시 뒤늦게 밝혀진 진실과 독립운동가들의 숭고한 희생에 깊은 감동을 받았다는 소감을 전해왔다.

제작진은 작품이 단순한 공연에 그치지 않고 역사적 가치를 전하는 계기가 되길 바라는 마음으로 다양한 프로젝트를 이어오고 있다. 프리프로덕션 단계부터 냅코 프로젝트와 독립운동가들을 알리기 위한 활동을 전개해 왔으며, 공연장에는 냅코 요원 19인의 초상화를 전시해 관객들이 그들의 삶을 기억할 수 있도록 했다.

또한 매 시즌 독립유공자와 후손들을 공연에 초청하며 작품의 의미를 나누고 있다. 이번 초청 행사 역시 숨겨진 독립운동의 역사를 현재의 관객들과 연결하고, 이름 없이 헌신한 독립운동가들의 정신을 계승하기 위한 노력의 일환이다.

깊은 울림과 감동을 전하고 있는 스윙 데이즈_암호명 A는 오는 7월5일까지 충무아트센터 대극장에서 공연된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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